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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:14

Продам сертифікат уклон на 100 грн (действует до конца года) за 50 грн.
marina_petrichuk2020
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 09:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

Если у кого пропадает сертификаты́ от Гастро фемели, то с радостью приму в дар. Кто готов девушке к нг сделать подарок? 😉
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 09:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

У кого лишние фора на -100 и на 10% поделитесь пожалуйста, чтобы не спускать баллы
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 09:58

  zinchenko_darya написав:Если у кого пропадает сертификаты́ от Гастро фемели, то с радостью приму в дар. Кто готов девушке к нг сделать подарок? 😉


Мастеркард 1го января сделает ))))))
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:19

ТАС и Альфабанк не участвуют в программе. По Альфе вроде только премиальный клуб участвует, но может что-то изменилось? А карта ТАС у меня не добавилась без объяснения причин (3Д-код пришёл, и был введен в форму)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:21

  M-Audio написав:ТАС и Альфабанк не участвуют в программе. По Альфе вроде только премиальный клуб участвует, но может что-то изменилось? А карта ТАС у меня не добавилась без объяснения причин (3Д-код пришёл, и был введен в форму)

ТАС участвует.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:38

Я поняла, Дед Мороза мне не ждать. Куплю сертификаты на Гастро фемели
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:20

  zinchenko_darya написав:Я поняла, Дед Мороза мне не ждать. Куплю сертификаты на Гастро фемели

Вас интересуют только сертификаты на 500 грн. или и сертификаты на ланч ?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:25

На 500 которые
zinchenko_darya
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