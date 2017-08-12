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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:14
Продам сертифікат уклон на 100 грн (действует до конца года) за 50 грн.
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marina_petrichuk2020
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Додано: Пон 27 гру, 2021 09:11
Если у кого пропадает сертификаты́ от Гастро фемели, то с радостью приму в дар. Кто готов девушке к нг сделать подарок? 😉
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zinchenko_darya
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Додано: Пон 27 гру, 2021 09:14
У кого лишние фора на -100 и на 10% поделитесь пожалуйста, чтобы не спускать баллы
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zinchenko_darya
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Додано: Пон 27 гру, 2021 09:58
zinchenko_darya написав:
Если у кого пропадает сертификаты́ от Гастро фемели, то с радостью приму в дар. Кто готов девушке к нг сделать подарок? 😉
Мастеркард 1го января сделает ))))))
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cohan
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:19
ТАС и Альфабанк не участвуют в программе. По Альфе вроде только премиальный клуб участвует, но может что-то изменилось? А карта ТАС у меня не добавилась без объяснения причин (3Д-код пришёл, и был введен в форму)
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M-Audio
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:21
M-Audio написав:
ТАС и Альфабанк не участвуют в программе. По Альфе вроде только премиальный клуб участвует, но может что-то изменилось? А карта ТАС у меня не добавилась без объяснения причин (3Д-код пришёл, и был введен в форму)
ТАС участвует.
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velvet
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:38
Я поняла, Дед Мороза мне не ждать. Куплю сертификаты на Гастро фемели
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zinchenko_darya
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:20
zinchenko_darya написав:
Я поняла, Дед Мороза мне не ждать. Куплю сертификаты на Гастро фемели
Вас интересуют только сертификаты на 500 грн. или и сертификаты на ланч ?
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velvet
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:25
На 500 которые
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zinchenko_darya
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:30
Golf_streem
користувався одночасно двома сертифікатами Фори: -10% та 100грн. Сьогодні прийшла ідея третім пробити 50грн. Спрацювало
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Kara
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