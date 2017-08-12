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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:05
omb >667грн
667-10%-100грн(від 600)-50грн(від 300)=450,3 + 1,5(2,5)% бонусами Фора клуб + кешбек банку(оплата додатком проходить як онлайн оплата, тож Укрсіб 10 % добре заходить )
Додано: Пон 03 січ, 2022 01:35
Можно и на 600грн (600-100грн-10%-50грн).
На январь подойдут декабрьские сертификаты (на них написано до 31.12.21), но если в МС бильше еще раз скачать купленный сертификат-- у него такой же штрих-код, только дата до 31.01.22
Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
А кто в курсе, в чем может быть дело?
3-4 дня назад оплатил золотыми баллами покупку с карты Укрсиббанка. Вчера деньги пришли, сумма маленькая, делал чисто в тестовых целях.
Сейчас вот хочу еще сделать также, захожу, а список покупок пустой, хотя в прошлый раз там светилось их штук 30. Баллов несколько тысяч, покупки быть должны, картой пользуюсь активно.
Это глюк?
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