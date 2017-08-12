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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:14

Kara и насколько надо купить, чтобы 3 серта сработало?
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:05

omb >667грн
667-10%-100грн(від 600)-50грн(від 300)=450,3 + 1,5(2,5)% бонусами Фора клуб + кешбек банку(оплата додатком проходить як онлайн оплата, тож Укрсіб 10 % добре заходить 8) )
Kara
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 01:35

  Kara написав:omb >667грн
667-10%-100грн(від 600)-50грн(від 300)=450,3 + 1,5(2,5)% бонусами Фора клуб + кешбек банку(оплата додатком проходить як онлайн оплата, тож Укрсіб 10 % добре заходить 8) )

Можно и на 600грн (600-100грн-10%-50грн).
На январь подойдут декабрьские сертификаты (на них написано до 31.12.21), но если в МС бильше еще раз скачать купленный сертификат-- у него такой же штрих-код, только дата до 31.01.22
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

А кто в курсе, в чем может быть дело?
3-4 дня назад оплатил золотыми баллами покупку с карты Укрсиббанка. Вчера деньги пришли, сумма маленькая, делал чисто в тестовых целях.
Сейчас вот хочу еще сделать также, захожу, а список покупок пустой, хотя в прошлый раз там светилось их штук 30. Баллов несколько тысяч, покупки быть должны, картой пользуюсь активно.

Это глюк?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:23

  malinin007 написав:А кто в курсе, в чем может быть дело?
3-4 дня назад оплатил золотыми баллами покупку с карты Укрсиббанка. Вчера деньги пришли, сумма маленькая, делал чисто в тестовых целях.
Сейчас вот хочу еще сделать также, захожу, а список покупок пустой, хотя в прошлый раз там светилось их штук 30. Баллов несколько тысяч, покупки быть должны, картой пользуюсь активно.

Это глюк?


может глюк, может нет сумм для возврата - там же есть границы, 2000 баллов кажется и какая-то сумма минимальная, 100 или сколько
cohan
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