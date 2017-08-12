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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 22 січ, 2022 18:01
Hotab написав:
Не совсем до конца понимаю, для чего собираю эти серебряные монеты, но ..
Если я по 2 литра бензина (разов этак 100-200) буду покупать в приложении онлайн с КБВ, оплачивая с Gpay, верно ли я понимаю, что мне дадут по 3 бала за каждый раз?? Или есть какие-то ограничения и нет смысла извращаться час?
попробуйте 2-3 покупки, посмотрите
не пойму откуда 3 - обычно 2: 1 за от 50 и 1 за гуглпей
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cohan
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Додано: Суб 22 січ, 2022 18:10
cohan
, если оплата онлайн и гуглплей, то 3.
cohan написав:
попробуйте 2-3 покупки, посмотрите
Оно там очень не сразу приходит. По опыту других карт.
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Hotab
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:07
Додавав хтось останнім часом карти в мк більше? Пробував кредо і ред альфи - не приходить код підтвердження.
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Чорний Ворон
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:18
Чорний Ворон написав:
Додавав хтось останнім часом карти в мк більше? Пробував кредо і ред альфи - не приходить код підтвердження.
А зачем вы добавляете Альфу, которая не участвует в программе?
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Vorlon
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:19
Чорний Ворон написав:
Додавав хтось останнім часом карти в мк більше? Пробував кредо і ред альфи - не приходить код підтвердження.
по Ред и не придет
по кредо если смс настроено что приходит и неделя хотя бы юзанья прошла - пробуйте когда не тормозит Бильше
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:19
Hotab написав:cohan
, если оплата онлайн и гуглплей, то 3.
cohan написав:
попробуйте 2-3 покупки, посмотрите
Оно там очень не сразу приходит. По опыту других карт.
7-10 дней, все так
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:23
Чорний Ворон написав:
Додавав хтось останнім часом карти в мк більше? Пробував кредо і ред альфи - не приходить код підтвердження.
Альфа не участник, только А-клуб можно добавить. Возможно с кредо похожая история.
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ol_zy
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