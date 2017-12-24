Населення все менше платить за житлокомпослуги - Держстат
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Стас написав:с вами бесполезно о чём-то спорить, а в особенности по вопросам требующим определённой технической подготовки...
Бесполезно, потому что вместо аргументов вы пытаетесь кичится "технической подготовкой", которая якобы у вас есть, а на приводимые факты не находите ничего сказать, кроме как в который раз постить постанову КМУ. Если у вас нет аргументов и нечем возразить - то с чего вы тогда лезете в дискуссию? То, что вы шлангом прикидываетесь - это не оскорбление, а констатация факта. Ей-богу, как ребенок выглядите.
а вы не задавались вопросом что вы сами делаете на этом форуме? если назвались модератором, то выполняйте свою работу беспристрастно. хотите высказать собственное мнение зайдите в форум под другим логином и пишите наравне с другими участниками форума...
Стас написав:а вы не задавались вопросом что вы сами делаете на этом форуме? если назвались модератором, то выполняйте свою работу беспристрастно. хотите высказать собственное мнение зайдите в форум под другим логином и пишите наравне с другими участниками форума...
Во-первых я совершенно беспристрастно привел факты, горящие, что в новостройке с идн счетчиком платежки за отопление могут быть разы ниже чем старых домах. Во-вторых, если вы не способны вести дискуссию, не пытайтесь съехать на тему модераторства, а лучше учитесь искать аргументы. В-третьих, не ваше дело ни что я тут делаю ни как, и не вам мне указывать. Перечитайте правила форума лучше.
наружные стены с термическим сопротивлением 1,1-1,2; в новых домах стены с термическим сопротивление 2,2-2,5; а для того чтобы снизить потребление в 2-3 раза нужно начать строить здания с термическим сопротивлением как например в Германии 4-4,5 - таких зданий в массовом жилищном строительстве пока в Украине нет...
Простите, пожалуйста, в каких единицах измеряется термическое сопротивление ограждающих конструкций, о которых Вы ведете речь?
наружные стены с термическим сопротивлением 1,1-1,2; в новых домах стены с термическим сопротивление 2,2-2,5; а для того чтобы снизить потребление в 2-3 раза нужно начать строить здания с термическим сопротивлением как например в Германии 4-4,5 - таких зданий в массовом жилищном строительстве пока в Украине нет...
Простите, пожалуйста, в каких единицах измеряется термическое сопротивление ограждающих конструкций, о которых Вы ведете речь?
в м²·K/Вт, а более подробно см. ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»