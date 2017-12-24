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Населення все менше платить
за житлокомпослуги - Держстат

Населення все менше платить за житлокомпослуги - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 18:28

  Faceless написав:
  Стас написав:с вами бесполезно о чём-то спорить, а в особенности по вопросам требующим определённой технической подготовки...

Бесполезно, потому что вместо аргументов вы пытаетесь кичится "технической подготовкой", которая якобы у вас есть, а на приводимые факты не находите ничего сказать, кроме как в который раз постить постанову КМУ.
Если у вас нет аргументов и нечем возразить - то с чего вы тогда лезете в дискуссию? То, что вы шлангом прикидываетесь - это не оскорбление, а констатация факта. Ей-богу, как ребенок выглядите.

а вы не задавались вопросом что вы сами делаете на этом форуме? если назвались модератором, то выполняйте свою работу беспристрастно. хотите высказать собственное мнение зайдите в форум под другим логином и пишите наравне с другими участниками форума...
Стас
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 18:32

Re: Населення все менше платить за житлокомпослуги - Держста

  Стас написав:а вы не задавались вопросом что вы сами делаете на этом форуме? если назвались модератором, то выполняйте свою работу беспристрастно. хотите высказать собственное мнение зайдите в форум под другим логином и пишите наравне с другими участниками форума...

Во-первых я совершенно беспристрастно привел факты, горящие, что в новостройке с идн счетчиком платежки за отопление могут быть разы ниже чем старых домах.
Во-вторых, если вы не способны вести дискуссию, не пытайтесь съехать на тему модераторства, а лучше учитесь искать аргументы.
В-третьих, не ваше дело ни что я тут делаю ни как, и не вам мне указывать. Перечитайте правила форума лучше.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 18:37

  Faceless написав:я совершенно беспристрастно привел факты, горящие, что в новостройке с идн счетчиком платежки за отопление могут быть разы ниже чем старых домах.

в таких случаях принято говорить не "привёл", а "выхватил" подходящие факты из общей массы...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:42

Re: Населення все менше платить за житлокомпослуги - Держста

  Прохожий написав:Кстати интересный расклад получается с коммуналкой.
Живу в новострое, коммуналка ИТОГО меньше чем в совковых квартирах площадью в 2 раза меньше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:52

наружные стены с термическим сопротивлением 1,1-1,2; в новых домах стены с термическим сопротивление 2,2-2,5; а для того чтобы снизить потребление в 2-3 раза нужно начать строить здания с термическим сопротивлением как например в Германии 4-4,5 - таких зданий в массовом жилищном строительстве пока в Украине нет...

Простите, пожалуйста, в каких единицах измеряется термическое сопротивление ограждающих конструкций, о которых Вы ведете речь?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:49

  Волгарь написав:
наружные стены с термическим сопротивлением 1,1-1,2; в новых домах стены с термическим сопротивление 2,2-2,5; а для того чтобы снизить потребление в 2-3 раза нужно начать строить здания с термическим сопротивлением как например в Германии 4-4,5 - таких зданий в массовом жилищном строительстве пока в Украине нет...

Простите, пожалуйста, в каких единицах измеряется термическое сопротивление ограждающих конструкций, о которых Вы ведете речь?

в м²·K/Вт, а более подробно см. ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»
Стас
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