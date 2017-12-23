Названо середній розмір пенсії в Україні

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ceba написав:slavek Возьмите себя в руки. Что было то было. Вы меня не понимаете.
Прекрасно понимаю и брать себя в руки или ноги мне незачем
ceba написав: Повторяю еще раз. Смысл моей писанины в том ,что евреи оказывали огромное влияние на революционное движение и дальнейшие после революции события происходившие на территории РИ и то за,что вы плюете в сторону СССР во многом есть заслуга евреев.
Не только России,СССР, но и всего мира и до сих пор оказывают - вон сколько вони вокруг решения Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Казалось бы, вокруг маленькой точки на карте мира, государстве Израиль, убиты только за последние годы десятки тысяч людей, эти убийства продолжаются, миллионы беженцев, непрекращающаяся война между суннитами и шиитами, арабами и курдами,курдами и турками и т.д. Из ближнего востока активно вытесняются и уничтожаются христиане. А ООН занят только "судьбоносным" решением американского президента.
ceba написав: Вы зже сами хвастались,что видели узников ГУЛага,но умалчиваете фамилии основателей сего учреждения..
Я не хвастался, а упоминал. Я родился и до 12 лет жил в месте где сидели по 58-й статьи и после освобождения не имели права или возможности его покинуть. С их детьми я ходил в школу. ГУЛАГ был основан в 1930г и существовал до 1960г. Что, до 1930г в СССР не применялся рабский труд или были меньшие репрессии и террор? Да все сталинские пятилетки с индустриализацией были бы невозможны без принудительного рабского труда.На практически бесплатном подневольном труде держался весь СССР о достижениях которого вы тут частенько пишите. Ни одна стройка, включая строительство МГУ,не обходилась без зеков. Евреев в этой системе не было с 1938г. Что же она просуществовала еще так долго?
ceba написав: Про фишку с Юровским вам самим не смешно? Дело не не только в Юровском ,это мелкая вошь. Дело в Свердлове он, по вашему, сын плотника и внук казака?
А это к чему? Если о "ритуальном убийстве" ныне канонизированного последнего русского царя, то http://rus-sky.com/history/library/docs.htm#8 "Я. М. Свердлов пытался приводить доводы Голощекина об опасностях провоза поездом царской семьи через Россию, где то и дело вспыхивали контрреволюционные восстания в городах, о тяжелом положении на фронтах под Екатеринбургом, но Ленин стоял на своем: — Ну и что же, что фронт отходит? Москва теперь — глубокий тыл, вот и эвакуируйте их в тыл! А мы уж тут устроим им суд на весь мир. На прощанье Свердлов сказал Голощекину: — Так и скажи, Филипп, товарищам — ВЦИК официальной санкции на расстрел не дает."
ceba написав:Естественно ленинское правительство не состояло из одних евреев, да и его члены менялись каждые 2-3 месяца, но евреи в правительстве были. В самом первом Политбюро больше всего по национальности было евреев.
slavek Я писал о первом Политбюро " Впервые Политбюро ЦК РСДРП(б) во главе с Лениным было образовано на заседании ЦК 10 (23) октября 1917 для политического руководства вооружённым восстанием (в него входили Бубнов А. С., Зиновьев Г. Е., Каменев Л. Б., Ленин В. И., Сокольников Г. Я., Сталин И. В., Троцкий Л. Д.). С 29 ноября (12 декабря) 1917 существовало без приставки «Политическое», как Бюро ЦК РСДРП(б), а затем РКП(б), в составе: Ленин В. И., Свердлов Я. М., Сталин И. В., Троцкий Л. Д.). С 8 марта по 29 июля 1918 года и с 11 марта по 25 марта 1919 года в дополнение к ним в состав Бюро ЦК РКП(б) входил Сокольников Г. Я., 11 марта по 25 марта 1919 года в состав Бюро ЦК РКП(б) входила Стасова Е. Д." А Политбюро ,на которое вы ссылаетесь это уже когда евреев вычистили из властных структур СССР. Гоняйте арабов по пустыне ,все же меньше вреда чем от задуманной евреями мировой революции,прежде всего для самих евреев.
ceba написав:Гоняйте арабов по пустыне ,все же меньше вреда чем от задуманной евреями мировой революции,прежде всего для самих евреев.
От идей выкреста К.Маркса и немца Ф.Энгельса русско-еврейские большевики отказались еще в конце 20-х. А вот мировая исламская революция которой Израиль противостоит 70 лет только разгорается. Продажная трусливая европа вместе с такой же ООН уже легла под мусульман. Тупая Россия ввязалась в внутренний исламский конфликт и скоро нарвется на последствия, Украина также тупо лезет в придуманную европу которой давно уж нет. Один американский ковбой Трамп после братана-мусульманина Барака Хусейновича Обамы судорожно пытается исправить ситуацию. А поднявшийся Китай со стороны наблюдает за ситуацией чтобы воспользоваться ее результатами в самый выгодный для себя момент
slavek написав: От идей выкреста К.Маркса и немца Ф.Энгельса русско-еврейские большевики отказались еще в конце 20-х. А вот мировая исламская революция которой Израиль противостоит 70 лет только разгорается. Продажная трусливая европа вместе с такой же ООН уже легла под мусульман. Тупая Россия ввязалась в внутренний исламский конфликт и скоро нарвется на последствия, Украина также тупо лезет в придуманную европу которой давно уж нет. Один американский ковбой Трамп после братана-мусульманина Барака Хусейновича Обамы судорожно пытается исправить ситуацию. А поднявшийся Китай со стороны наблюдает за ситуацией чтобы воспользоваться ее результатами в самый выгодный для себя момент
Какой слог. Трусливая,продажная Европа, тупая Россия, Украина тупо лезет, поднявшийся Китай. И только одни умные, смелые и ,по видимому, самые красивые евреи , несокрушимой скалой противостоят исламской революции. А о не продажности евреев ходят легенды. Только я думаю, что без поддержки сионистов из США противостоять мусульманам, Израиль сможет считанные дни,а потом его жители разбегутся ,как обычно по всему миру и будут паразитировать на теле других народов и наций. Если не понравиться евреям приютившая их страна ,соберут кубышки и в другую деревню. От идей еврея Маркса, большевики никогда не отказывались.В конце 20-х они отказались от линии Троцкого и его планов на мировую революцию, самого Троцкого выкинули из страны ,а его последователей пустили в расход и на перековку.
ceba написав: Какой слог. Трусливая,продажная Европа, тупая Россия, Украина тупо лезет, поднявшийся Китай. И только одни умные, смелые и ,по видимому, самые красивые евреи , несокрушимой скалой противостоят исламской революции. А о не продажности евреев ходят легенды.
Поднявшийся Китай как раз очень умный. А о том, что евреи продали Россию известно уже 100 лет. Вот только адрес кассы где можно получить деньги никто не называет.
ceba написав:Только я думаю, что без поддержки сионистов из США противостоять мусульманам, Израиль сможет считанные дни,а потом его жители разбегутся ,
Бред сивой кобылы. 1) Израиль выграл все войны без всякого США которые до 1973г ,скорее, арабам подыгрывали. 2) Сионист из США все равно что великоросс-либерал. Если человек сионист, то он не может жить в США, т.к. цель сионизма - собрать всех евреев в Израиле. 3) Бежать жителям Израиля некуда поэтому у них один выход - воевать до победы или смерти.
ceba написав:как обычно по всему миру и будут паразитировать на теле других народов и наций.
Я же уже задавал вопрос как евреи паразитируют в США,России или Уганде. Ответа нет, а чушь повторяется.
ceba написав: Если не понравиться евреям приютившая их страна ,соберут кубышки и в другую деревню.
"Не понравится" - это если начнут жечь на кострах инквизиции, убивать в погромах или отправлять в газовые камеры. Почему-то мне кажется, что русские бы в этом случае собрались еще быстрее.
ceba написав: От идей еврея Маркса большевики никогда не отказывались. ,
Я уже писал, что Маркс - выкрест, причем во 2-м поколении. Относился к ненавидящим себя евреям,также как Лев Троцкий и Ноам Хомски. Маркс был отъявленным антисемитом-теоретиком, Троцкий – практиком, Хомски отрицал Холокост. Все трое – евреи. По крайней мере, по происхождению. И отнюдь не мазохисты. Этот тип относится к «евреям, ненавидящим или недолюбливающим евреев». Правда, для такого антисемита как вы это слишком сложно несмотря на то, что все антисемиты пользуются как раз их "трудами"
ceba написав: В конце 20-х большевики отказались от линии Троцкого и его планов на мировую революцию, самого Троцкого выкинули из страны ,а его последователей пустили в расход и на перековку.
Т.е. с конца 20-х никакой мировой революции в программе ВКБ-КПСС больше не стояло, что я и писал.