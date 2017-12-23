Названо середній розмір пенсії в Україні

Додано: Суб 23 гру, 2017 20:06

ceba написав: slavek Возьмите себя в руки. Что было то было. Вы меня не понимаете. Возьмите себя в руки. Что было то было. Вы меня не понимаете.

ceba написав: Повторяю еще раз. Смысл моей писанины в том ,что евреи оказывали огромное влияние на революционное движение и дальнейшие после революции события происходившие на территории РИ и то за,что вы плюете в сторону СССР во многом есть заслуга евреев. Повторяю еще раз. Смысл моей писанины в том ,что евреи оказывали огромное влияние на революционное движение и дальнейшие после революции события происходившие на территории РИ и то за,что вы плюете в сторону СССР во многом есть заслуга евреев.

ceba написав: Вы зже сами хвастались,что видели узников ГУЛага,но умалчиваете фамилии основателей сего учреждения.. Вы зже сами хвастались,что видели узников ГУЛага,но умалчиваете фамилии основателей сего учреждения..

ceba написав: Про фишку с Юровским вам самим не смешно? Дело не не только в Юровском ,это мелкая вошь. Дело в Свердлове он, по вашему, сын плотника и внук казака? Про фишку с Юровским вам самим не смешно? Дело не не только в Юровском ,это мелкая вошь. Дело в Свердлове он, по вашему, сын плотника и внук казака?

ceba написав: Естественно ленинское правительство не состояло из одних евреев, да и его члены менялись каждые 2-3 месяца, но евреи в правительстве были. В самом первом Политбюро больше всего по национальности было евреев. Естественно ленинское правительство не состояло из одних евреев, да и его члены менялись каждые 2-3 месяца, но евреи в правительстве были. В самом первом Политбюро больше всего по национальности было евреев.

Прекрасно понимаю и брать себя в руки или ноги мне незачемНе только России,СССР, но и всего мира и до сих пор оказывают - вон сколько вони вокруг решения Трампа о переносе посольства в Иерусалим.Казалось бы, вокруг маленькой точки на карте мира, государстве Израиль, убиты только за последние годы десятки тысяч людей, эти убийства продолжаются, миллионы беженцев, непрекращающаяся война между суннитами и шиитами, арабами и курдами,курдами и турками и т.д. Из ближнего востока активно вытесняются и уничтожаются христиане. А ООН занят только "судьбоносным" решением американского президента.Я не хвастался, а упоминал.Я родился и до 12 лет жил в месте где сидели по 58-й статьи и после освобождения не имели права или возможности его покинуть. С их детьми я ходил в школу.ГУЛАГ был основан в 1930г и существовал до 1960г. Что, до 1930г в СССР не применялся рабский труд или были меньшие репрессии и террор?Да все сталинские пятилетки с индустриализацией были бы невозможны без принудительного рабского труда.На практически бесплатном подневольном труде держался весь СССР о достижениях которого вы тут частенько пишите.Ни одна стройка, включая строительство МГУ,не обходилась без зеков. Евреев в этой системе не было с 1938г. Что же она просуществовала еще так долго?А это к чему?Если о "ритуальном убийстве" ныне канонизированного последнего русского царя, тоТ.е. разобрались с правительством,теперь переместимся в Политбюро.Так вот оно -