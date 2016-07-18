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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 06 гру, 2017 15:13
Солнечная энергетика, инвестиции.
В условиях, когда жизнь становится дороже, возможности ограничены, а желание получить дополнительный пассивный доход остается, становится выгодным вкладывать деньги в перспективные среднесрочные проекты с хорошей доходностью. Сейчас государством созданы довольно льготные условия для развития зеленой энергетики. Плюс эти условия подкреплены принятыми Законами, Постановлениями и Программами, в частности Энергетическая Стратегия Украины до 2035г, направленная на развитие возобновляемой энергетики. В нашем проекте инвестиции становятся защищенными, так как Вы становитесь собственником оборудования (солнечных панелей). Заключив договор аренды этих панелей, вы имеете право на получение стабильного дохода. Проект предполагает строительство станции мощностью до 10МВТ, т.е. ближайшие 5-6 лет можно ожидать стабильное развитие этого проекта. Это и есть тот самый горизонт инвестирования, на который следует опираться. Подробнее на
Додано: Вів 12 гру, 2017 19:58
Re: Солнечная энергетика, инвестиции.
перспективно ))
Додано: Сер 13 гру, 2017 13:49
Re: Солнечная энергетика, инвестиции.
Еще ветрвая энергия очень хорошо идет От Илона Макса
Додано: П'ят 15 гру, 2017 13:35
Перспективно... Похоже, солнечные панели, из всех пока известных способов генерирования электроэнергии, самый оптимальный. Но есть и совсем новое. Не можем пробиться к инвесторам - кредиторам.
Это здесь.
Нейтронные науки, на основе которых появились новые проекты возобновляемой энергетики - на сайте neutronscience.com.ua
Додано: Сер 27 гру, 2017 21:43
Cолнечная энергетика.
Собираюсь этим заняться.Какие мин затрати.
Додано: Чет 28 гру, 2017 03:14
Re: Солнечная энергетика, инвестиции.
Обалденная тема, особенно в части аренды панелий.
Это прорыв!
Раз уж так уж начали манить козла капустой.
Давайте эк.обгр.расчеты со сроками окупаемости.
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