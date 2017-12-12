Китай зацікавився купівлею українських літаків

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Тут ни кто ни чего не скупил, не паникуйте! И вряд ли на будущее горячиться будут... Они свои $1,5 ярда за зерно захотели, но шансы на глазах тают. "Украина не платит по китайскому зерновому кредиту и может проиграть лондонский суд - нардеп" http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1703 ... sud-nardep
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Отсюда вывод: надо срочно находить с китайцами точки соприкосновения и совместно строить самолеты. Они у себя - мы у себя. Даже, пусть и частично, из китайских запчастей и за китайские кредиты. Например, нам для армии нужны грузовые борты украинского производства уже вчера... Иначе все эти авиа технологии через лет 10 можно будет смело отправлять в топку времени - они тупо будут никому в мире не нужны. Впрочем, без серийного производства у нас к тому времени и не будет никаких технологий.
Вариант только один - международный договор о кооперации: КБ Антонова разрабатывает и сопровождает - Китай производит и сбывает. Иначе китайцы будут и дальше серийно плодить клоны Антонова под маркой Y, а само КБ будет сосать лапу.
warlamp написав:Вариант только один - международный договор о кооперации: КБ Антонова разрабатывает и сопровождает - Китай производит и сбывает. Иначе китайцы будут и дальше серийно плодить клоны Антонова под маркой Y, а само КБ будет сосать лапу.
Shaanxi Y-8 (клон Ан-12)
Да, ты еще тот специалист по самолетам, я посмотрю! Все никак зраду по Антонову не можешь тут раскачать? А как же ты стараешься тут, работаешь. В пустоту
myshapiton Да, я не считаю себя великим "специалистом по самолётам" - имею всего лишь 4000 часов налёта, но открывать дискуссию с каждым водителем автомобиля АС-161 "toilet service", возомнившим себя великим авиатором, считаю ниже своего достоинства. Лучше следи за тем, чтобы овно не расплескать по перрону.