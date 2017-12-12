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Китай зацікавився купівлею
українських літаків

Китай зацікавився купівлею українських літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 10:51

Re: Китай зацікавився купівлею українських літаків

Тут ни кто ни чего не скупил, не паникуйте! И вряд ли на будущее горячиться будут... Они свои $1,5 ярда за зерно захотели, но шансы на глазах тают.
"Украина не платит по китайскому зерновому кредиту и может проиграть лондонский суд - нардеп" http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1703 ... sud-nardep
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 22:08

  EKO написав:warlamp

Отсюда вывод: надо срочно находить с китайцами точки соприкосновения и совместно строить самолеты.
Они у себя - мы у себя. Даже, пусть и частично, из китайских запчастей и за китайские кредиты. Например, нам для армии нужны грузовые борты украинского производства уже вчера...
Иначе все эти авиа технологии через лет 10 можно будет смело отправлять в топку времени - они тупо будут никому в мире не нужны.
Впрочем, без серийного производства у нас к тому времени и не будет никаких технологий.


Вариант только один - международный договор о кооперации: КБ Антонова разрабатывает и сопровождает - Китай производит и сбывает. Иначе китайцы будут и дальше серийно плодить клоны Антонова под маркой Y, а само КБ будет сосать лапу.

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Shaanxi Y-8 (клон Ан-12)
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:34

  warlamp написав:Вариант только один - международный договор о кооперации: КБ Антонова разрабатывает и сопровождает - Китай производит и сбывает. Иначе китайцы будут и дальше серийно плодить клоны Антонова под маркой Y, а само КБ будет сосать лапу.

Зображення
Shaanxi Y-8 (клон Ан-12)

Да, ты еще тот специалист по самолетам, я посмотрю! :lol:
Все никак зраду по Антонову не можешь тут раскачать?
А как же ты стараешься тут, работаешь. В пустоту :mrgreen:
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:01

myshapiton
Да, я не считаю себя великим "специалистом по самолётам" - имею всего лишь 4000 часов налёта, но открывать дискуссию с каждым водителем автомобиля АС-161 "toilet service", возомнившим себя великим авиатором, считаю ниже своего достоинства. Лучше следи за тем, чтобы овно не расплескать по перрону.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:05

Да, я не считаю себя великим "специалистом по самолётам" - имею всего лишь 4000 часов налёта

БОЛЕЕ ЧЕМ СОЛИДНО.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:33

Волгарь
Это солидно для лётчика-истребителя. А для транспортника или линейного пилота- мидл скил. Лично знаком с пилотами, имеющими по 15-18тыс. , которые помнят пенсионеров с 20-25 тыс. часов налёта.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:46

  warlamp написав:
  Shram написав:"ГП «Антонов» много лет производит известные на весь мир самолеты, а также части и комплектующие к ним.".
К сожалению нет.
Антонов уже несколько лет не производит самолеты.


Серийно не производит, но одиночные экземпляры -да :

2010 г.: 1 – Ан-148;

2011 г.: 3 – Ан-32;

2012 г.: 3 – Ан-32, 2 – Ан-148, 1 – Ан-158;

2013 г.: 2 – Ан-158;

2014 г.: 2 – Ан-158;

2015 г.: 1 – Ан-148, 1 – Ан-158;

2016 г.: 0;

2017 г.: "будем посмотреть", ещё целых 4 недели осталось :mrgreen:

а во времена сюза они прозводили 15 самолётов в месяц...
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