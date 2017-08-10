Для заказа услуги укажите реквизиты карты Mastercard в Личном кабинете на сайте «Новой Почты», в мобильном приложении или в отделении «Новой Почты».
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 07 гру, 2017 16:14
Акції від Vernumbank
С 1 декабря 2017 по 14 января 2018 заказывайте услугу денежный перевод** с получением средств на банковскую карточку Masterсard® и участвуйте в розыгрыше туристического сертификата на путешествие в Европу. Первые 5000 участников гарантированно получат 25,00 грн на мобильный счет.
Для заказа услуги укажите реквизиты карты Mastercard в Личном кабинете на сайте «Новой Почты», в мобильном приложении или в отделении «Новой Почты».
Додано: Вів 19 гру, 2017 17:56
Подарки ко Дню святого Николая
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем вас и ваши семьи с наступающим праздником святого Николая!
Всех кто посетит 19 декабря отделения нашего Банка и воспользуется любой банковской услугой ждет подарок ко Дню святого Николая, а малыши получат сладкие подарки!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:41
Акція від MasterCard та Concert.ua
Обмінюйте бали та виграйте сертифікат Concert.ua на 500 гривень.
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Акція діє з 16.03.2018 до 15.05.2018
Ви можете обмінювати бали необмежену кількість разів, щоб підвищити шанс на виграш.
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