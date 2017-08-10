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Акції від Vernumbank

Акції від Vernumbank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 16:14

Акції від Vernumbank

С 1 декабря 2017 по 14 января 2018 заказывайте услугу денежный перевод** с получением средств на банковскую карточку Masterсard® и участвуйте в розыгрыше туристического сертификата на путешествие в Европу. Первые 5000 участников гарантированно получат 25,00 грн на мобильный счет.

Для заказа услуги укажите реквизиты карты Mastercard в Личном кабинете на сайте «Новой Почты», в мобильном приложении или в отделении «Новой Почты».

http://vernumbank.com/ru/vybirayte-dene ... na-bankov/
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Повідомлень: 304
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:56

Подарки ко Дню святого Николая

Уважаемые Клиенты!
Поздравляем вас и ваши семьи с наступающим праздником святого Николая!
Всех кто посетит 19 декабря отделения нашего Банка и воспользуется любой банковской услугой ждет подарок ко Дню святого Николая, а малыши получат сладкие подарки!

http://vernumbank.com/ru/podarki-ko-dny ... -nikolaya/
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Повідомлень: 304
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:41

Акція від MasterCard та Concert.ua

Обмінюйте бали та виграйте сертифікат Concert.ua на 500 гривень.

Щоб взяти участь в акції:

Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше.
Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте 10 балів на участь в акції.
Виграйте один зі 200 сертифікатів номіналом 500 грн – обирайте концерт та вирушайте по яскраві емоції

Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua

Акція діє з 16.03.2018 до 15.05.2018

Ви можете обмінювати бали необмежену кількість разів, щоб підвищити шанс на виграш.

http://vernumbank.com/ua/aktsiyi-vid-ma ... ertua.html
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 304
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
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+ Додати
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