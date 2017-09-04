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Акції від Vernumbank

Акції від Vernumbank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 16:14

Акції від Vernumbank

С 1 декабря 2017 по 14 января 2018 заказывайте услугу денежный перевод** с получением средств на банковскую карточку Masterсard® и участвуйте в розыгрыше туристического сертификата на путешествие в Европу. Первые 5000 участников гарантированно получат 25,00 грн на мобильный счет.

Для заказа услуги укажите реквизиты карты Mastercard в Личном кабинете на сайте «Новой Почты», в мобильном приложении или в отделении «Новой Почты».

http://vernumbank.com/ru/vybirayte-dene ... na-bankov/
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Повідомлень: 359
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:56

Подарки ко Дню святого Николая

Уважаемые Клиенты!
Поздравляем вас и ваши семьи с наступающим праздником святого Николая!
Всех кто посетит 19 декабря отделения нашего Банка и воспользуется любой банковской услугой ждет подарок ко Дню святого Николая, а малыши получат сладкие подарки!

http://vernumbank.com/ru/podarki-ko-dny ... -nikolaya/
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:41

Акція від MasterCard та Concert.ua

Обмінюйте бали та виграйте сертифікат Concert.ua на 500 гривень.

Щоб взяти участь в акції:

Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше.
Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте 10 балів на участь в акції.
Виграйте один зі 200 сертифікатів номіналом 500 грн – обирайте концерт та вирушайте по яскраві емоції

Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua

Акція діє з 16.03.2018 до 15.05.2018

Ви можете обмінювати бали необмежену кількість разів, щоб підвищити шанс на виграш.

http://vernumbank.com/ua/aktsiyi-vid-ma ... ertua.html
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43

Акція від MasterCard

Реєструйтесь на сайті bilshe.mastercard.ua
Клікайте: взяти участь в промо
Розплачуйтеся карткою Mastercard®
Беріть участь в розіграші квитків на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018
Отримуйте щотижневі подарунки (щотижня подарунки отримують перші 500 учасників з бази транзакцій, які зробили кожну 10 транзакцію)
7 тижнів - 7 різних типів подарунків:
- Stage 1 - 20.03.2018 - 26.03.2018 (брендована футболка)
- Stage 2 - 27.03.2018 - 02.04.2018 (худі)
- Stage 3 - 03.04.2018 - 09.04.2018 (брендований шарф)
- Stage 4 - 10.04.2018 - 16.04.2018 (бейсбольна кепка)
- Stage 5 - 17.04.2018 - 23.04.2018 (брендований рюкзак)
- Stage 6 - 24.04.2018 - 30.04.2018 (брендована куртка)
- Stage 7 - 01.05.2018 - 10.05.2018 (брендований футбольний м’яч)

Подробиці на bilshe.mastercard.ua, mastercard.ua

Акція діє з 20.03.2018 до 10.05.2018

http://vernumbank.com/ua/aktsiya-vid-mastercard.html
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:12

Безкоштовна доставка з Mastercard і 27.ua

Доставка товару безкоштовна у разі одночасного виконання наступних умов:
1. вартість придбаного товару перевищує 500 гривень з урахуванням ПДВ;
2. оплата товару здійснена на сайті 27.ua за допомогою картки Mastercard від ВЕРНУМ БАНКа;
3. звичайна вартість доставки, розрахована відповідно до умов, розміщених за посиланням https://27.ua/ua/info/delivery/, не перевищує 700 грн;
4. обрані наступні опції при оформленні замовлення: адресна доставка по Україні або самовивіз із відділень «Нова Пошта» чи «Міст Експрес». Акція діє з 18.04.2018 до 18.05.2018 рр. по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де здійснюється АТО та перелік яких затверджено КМУ...
Детальніше на сайті mastercard.ua

https://vernumbank.com/ua/bezkoshtovna- ... ard-i.html
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