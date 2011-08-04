Всем добрый день
Пожалуйста объясните что такое размер нетто-премий, ретроспективно. как в проекте расчета методики. могу я сама его посчитать по своему полису?
и что такое математический резерв-сумма страховых платежей или нет?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Нед 10 гру, 2017 13:31
Что такое размер нетто-премий (при расчете выкупной суммы),
Всем добрый день
Пожалуйста объясните что такое размер нетто-премий, ретроспективно. как в проекте расчета методики. могу я сама его посчитать по своему полису?
и что такое математический резерв-сумма страховых платежей или нет?
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:30
Мне вот тоже это интересно. В конце года хочу закрыть страховку. Кто нибудь знает как это должно быть рассчитано, хоть приблизительно? Ато в СК могут насчитать что угодно из необознаности клиента.
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