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Что такое размер нетто-премий
(при расчете выкупной суммы),

Что такое размер нетто-премий (при расчете выкупной суммы),

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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2017 13:31

Что такое размер нетто-премий (при расчете выкупной суммы),

Всем добрый день
Пожалуйста объясните что такое размер нетто-премий, ретроспективно. как в проекте расчета методики. могу я сама его посчитать по своему полису?
и что такое математический резерв-сумма страховых платежей или нет?
mary2018
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:30

Мне вот тоже это интересно. В конце года хочу закрыть страховку. Кто нибудь знает как это должно быть рассчитано, хоть приблизительно? Ато в СК могут насчитать что угодно из необознаности клиента.
dima_
 
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