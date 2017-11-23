Технології будівництва для "чайників"
Дивися повний текст Абетка інвестора: що варто знати про стінові матеріали.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 17:29
Абетка інвестора: що варто знати про стінові матеріали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Абетка інвестора: що варто знати про стінові матеріали.
Додано: Пон 18 гру, 2017 17:29
тролити починати треба з утеплення та технологій фасаду, видів лпалення. якщо технологія буд. стін не дотримується, нащо стільки слів?
Додано: Вів 19 гру, 2017 12:15
А еще есть натуральные стеновые строительные материалы, с высокими показателями теплоизоляционных, звукоизоляционных и других свойств (паропроницаемость, биопозитивность и др.) Например, соломенные экопанели и тростниковые экопанели. Если строить для себя, то лучше выбирать их.
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:03
Кто меня похвалит лучше всех? Сам себя похвалю лучше всех!
Откровенная джинса
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