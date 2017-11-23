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Абетка інвестора: що варто
знати про стінові матеріали

Абетка інвестора: що варто знати про стінові матеріали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 17:29

Абетка інвестора: що варто знати про стінові матеріали

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Технології будівництва для "чайників"

Дивися повний текст Абетка інвестора: що варто знати про стінові матеріали.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 17:29

тролити починати треба з утеплення та технологій фасаду, видів лпалення. якщо технологія буд. стін не дотримується, нащо стільки слів?
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 12:15

А еще есть натуральные стеновые строительные материалы, с высокими показателями теплоизоляционных, звукоизоляционных и других свойств (паропроницаемость, биопозитивность и др.) Например, соломенные экопанели и тростниковые экопанели. Если строить для себя, то лучше выбирать их.
ecopanel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:03

Кто меня похвалит лучше всех? Сам себя похвалю лучше всех!
Откровенная джинса
sarlov
 
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