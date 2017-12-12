Такий висновок міститься у звіті про фінансову стабільність, опублікованому 18 грудня на офіційному сайті регулятора.
Дивися повний текст Нацбанк планує обмежити споживче мікрокредитування.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 18:02
Нацбанк планує обмежити споживче мікрокредитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк планує обмежити споживче мікрокредитування.
Додано: Пон 18 гру, 2017 18:10
R2
Класна ідея, щоб кредитувати те, що важливіше, а не все, що можна, тим самим підвущуючи ризир неповернення. Отже, на пралку, бойлер / проточник, холодильник, ну а решту за власні кошти...
Додано: Пон 18 гру, 2017 19:04
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