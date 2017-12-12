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Нацбанк планує обмежити
споживче мікрокредитування

Нацбанк планує обмежити споживче мікрокредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:02

Нацбанк планує обмежити споживче мікрокредитування

Пропонуємо до обговорення:
Такий висновок міститься у звіті про фінансову стабільність, опублікованому 18 грудня на офіційному сайті регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк планує обмежити споживче мікрокредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:02

Вся никчемная жизнь пересичного несёт риски ускорения инфляции((
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:10

R2
Класна ідея, щоб кредитувати те, що важливіше, а не все, що можна, тим самим підвущуючи ризир неповернення. Отже, на пралку, бойлер / проточник, холодильник, ну а решту за власні кошти...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:19

треба дозволити видаляти органи у проблемних позичальників
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 19:04

  sbrg2015 написав:треба дозволити видаляти органи у проблемних позичальників

ну да, по остальным то показателям страны 3ьего мира уже догнали, почему бы и нет
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