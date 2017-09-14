RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ДП "Документ" розповіли,
за скільки можна зробити...

У ДП "Документ" розповіли, за скільки можна зробити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:23

У ДП "Документ" розповіли, за скільки можна зробити...

Пропонуємо до обговорення:
У державному підприємстві "Документ" виробили понад 1 млн біометричних закордонних паспортів.

Дивися повний текст У ДП "Документ" розповіли, за скільки можна зробити "терміновий" біометричний паспорт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:23

месяц? да за месяц они даже на персонализацию не уходят.

у меня уже прошло 34 дня, до сих пор нет даже статуса.

у жены 33 - еще не персанализовано. не то что напичатано

срочные оба,да
arheops
 
Повідомлень: 545
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 10:31

А что они "производят" и "делаю"? Принимают документы и сдают их в ту же ДМСУ? Обычное посредничество! Делает то паспорта единственный полиграфкомбинат “Украина". ;-)
vk
 
Повідомлень: 45
З нами з: 04.07.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 39 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 180, 181, 182
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
1819 77709
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 22:24
mister-svet
Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди... 1, 2
R2 » П'ят 22 гру, 2017 16:40
10 592
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:25
драйвер
"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту... 1, 2
R2 » Чет 21 гру, 2017 13:28
17 704
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 14:13
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.