У державному підприємстві "Документ" виробили понад 1 млн біометричних закордонних паспортів.
Дивися повний текст У ДП "Документ" розповіли, за скільки можна зробити "терміновий" біометричний паспорт.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 18:23
У ДП "Документ" розповіли, за скільки можна зробити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДП "Документ" розповіли, за скільки можна зробити "терміновий" біометричний паспорт.
Додано: Пон 18 гру, 2017 18:23
месяц? да за месяц они даже на персонализацию не уходят.
у меня уже прошло 34 дня, до сих пор нет даже статуса.
у жены 33 - еще не персанализовано. не то что напичатано
срочные оба,да
Додано: Вів 19 гру, 2017 10:31
А что они "производят" и "делаю"? Принимают документы и сдают их в ту же ДМСУ? Обычное посредничество! Делает то паспорта единственный полиграфкомбинат “Украина". ;-)
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