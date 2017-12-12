Повідомила заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.
Дивися повний текст ПриватБанк наблизився до прибуткової роботи – Нацбанк.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 18:24
ПриватБанк наблизився до прибуткової роботи – Нацбанк
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Дивися повний текст ПриватБанк наблизився до прибуткової роботи – Нацбанк.
Додано: Пон 18 гру, 2017 18:24
стыдно, такой большой, а отрывается от коллектива. вон опытные безпощад и эксим как принято уже начали робко блеять о докапитализации. а тут - нате. надо хоть по 10-20 миллиардов попросить для докапитализации.
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