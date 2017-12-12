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ПриватБанк наблизився до
прибуткової роботи – Нацбанк

ПриватБанк наблизився до прибуткової роботи – Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:24

ПриватБанк наблизився до прибуткової роботи – Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

Дивися повний текст ПриватБанк наблизився до прибуткової роботи – Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 18:24

стыдно, такой большой, а отрывается от коллектива. вон опытные безпощад и эксим как принято уже начали робко блеять о докапитализации. а тут - нате. надо хоть по 10-20 миллиардов попросить для докапитализации.
sbrg2015
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