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Раднику Кличка заплатять чверть мільйона за "ідею"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 гру, 2017 19:45
Пропонуємо до обговорення:
КП "Київпастранс" має виплатити екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину 250 тисяч гривень за патент на корисну модель на перевезення пасажирів "міською електричкою".
Дивися повний текст Раднику Кличка заплатять чверть мільйона за "ідею" міської електрички
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Додано: Пон 18 гру, 2017 19:45
А говорят есть Бог! Что они творят?!
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Додано: Пон 18 гру, 2017 23:15
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Додано: Вів 19 гру, 2017 00:16
идея не является ни новой, ни уникальной и при желании Киев мог бы опротестовать выплаты по подобному патенту...
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Додано: Вів 19 гру, 2017 14:23
платити чи ні- мають вирішувати специ. по-нашему - це красти ідеї, тому так дивно винлядає ситуація
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