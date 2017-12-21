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Раднику Кличка заплатять чверть
мільйона за "ідею"...

Раднику Кличка заплатять чверть мільйона за "ідею"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 19:45

Раднику Кличка заплатять чверть мільйона за "ідею"...

Пропонуємо до обговорення:
КП "Київпастранс" має виплатити екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину 250 тисяч гривень за патент на корисну модель на перевезення пасажирів "міською електричкою".

Дивися повний текст Раднику Кличка заплатять чверть мільйона за "ідею" міської електрички.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 19:45

А говорят есть Бог! Что они творят?!
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 23:15

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
КП "Київпастранс" має виплатити екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину 250 тисяч гривень за патент на корисну модель на перевезення пасажирів "міською електричкою".

Дивися повний текст Раднику Кличка заплатять чверть мільйона за "ідею" міської електрички.


Наглости у "радника кличка" нет предела :shock:
И канечна "никакойкоррупциинет" :twisted:

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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 00:16

идея не является ни новой, ни уникальной и при желании Киев мог бы опротестовать выплаты по подобному патенту...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:23

платити чи ні- мають вирішувати специ. по-нашему - це красти ідеї, тому так дивно винлядає ситуація
noyesnoyes
 
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