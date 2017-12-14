Реалізація проекту передачі Україні німецьких списаних вагонів для приміського сполучення передбачається у першій половині 2018 року.
Дивися повний текст Списані німецькі поїзди можуть надійти в Україну в першій половині 2018-го - Омелян.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 20:09
Списані німецькі поїзди можуть надійти в Україну в...
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Дивися повний текст Списані німецькі поїзди можуть надійти в Україну в першій половині 2018-го - Омелян.
Додано: Пон 18 гру, 2017 20:35
Поїзди на литовських номерах. Замість утилізації за свої гроші, німці примудрилися продати "євробляхи" багатій Україні. Німців та їхніх улюблених біженців небезпечно вже возити в тих потягах, а українців і не шкода.
Корупція -дас іст фантастіш, о я, я!
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