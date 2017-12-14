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Списані німецькі поїзди
можуть надійти в Україну в...

Списані німецькі поїзди можуть надійти в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 20:09

Списані німецькі поїзди можуть надійти в Україну в...

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація проекту передачі Україні німецьких списаних вагонів для приміського сполучення передбачається у першій половині 2018 року.

Дивися повний текст Списані німецькі поїзди можуть надійти в Україну в першій половині 2018-го - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 20:09

Дякуемо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 20:35

Поїзди на литовських номерах. Замість утилізації за свої гроші, німці примудрилися продати "євробляхи" багатій Україні. Німців та їхніх улюблених біженців небезпечно вже возити в тих потягах, а українців і не шкода.
Корупція -дас іст фантастіш, о я, я!
vak
 
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