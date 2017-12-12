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Нацбанк назвав головні умови
для пришвидшення іпотечного...

Нацбанк назвав головні умови для пришвидшення іпотечного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 20:48

Нацбанк назвав головні умови для пришвидшення іпотечного...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий стан підприємств вже не є фактором, який стримує відновлення корпоративного кредитування.

Дивися повний текст Нацбанк назвав головні умови для пришвидшення іпотечного кредитування.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 20:48

Да, всего лишь нужно пересмотреть законодательную базу, принять кучу непопулярных законов и уже скоро-скоро банки начнут выдавать кредиты и забудут, как популисты от власти их кинули, запретив забирать ипотечные залоги.
Vlad442
 
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