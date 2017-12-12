Фінансовий стан підприємств вже не є фактором, який стримує відновлення корпоративного кредитування.
Дивися повний текст Нацбанк назвав головні умови для пришвидшення іпотечного кредитування.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 20:48
Нацбанк назвав головні умови для пришвидшення іпотечного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк назвав головні умови для пришвидшення іпотечного кредитування.
Додано: Пон 18 гру, 2017 20:48
Да, всего лишь нужно пересмотреть законодательную базу, принять кучу непопулярных законов и уже скоро-скоро банки начнут выдавать кредиты и забудут, как популисты от власти их кинули, запретив забирать ипотечные залоги.
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