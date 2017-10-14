Рада перерахує пенсії журналістам і вченим

Додано: Пон 18 гру, 2017 23:46

Опять зрадофилы ноют.



Поднимают пенсии - плохо, не поднимают пенсии - плохо.

Все им плохо, везде им нехорошо...

"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь