Про це повідомляється на сайті парламенту.
Дивися повний текст Рада перерахує пенсії журналістам і вченим.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 20:53
Рада перерахує пенсії журналістам і вченим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада перерахує пенсії журналістам і вченим.
Додано: Пон 18 гру, 2017 21:16
А учитель, врач?? Не "всю свою жизнь отработали,посвятив своей профессиональной деятельности, ожидая гарантированную государством социальную защиту в старости."????? Те, кто как раз пахали всю жизнь, получили по 100 грн громкого осовременивания пенсий! Эти, вышеперечисленные, зад от кресла отрывали только когда домой идти надо было...Грамоту им всем выпишите, а пенсии поднимайте тем кто работает
Додано: Пон 18 гру, 2017 22:54
Законодатели полагают, что закрома учителей и врачей забиты под потолок подарками от благодарных родителей и пациентов.
Додано: Пон 18 гру, 2017 23:37
и когда же в этой стране будет единое пенсионное законодательство? не слишком ли много исключений из правил?...
Додано: Пон 18 гру, 2017 23:46
Re: Рада перерахує пенсії журналістам і вченим
Опять зрадофилы ноют.
Поднимают пенсии - плохо, не поднимают пенсии - плохо.
Все им плохо, везде им нехорошо...
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Додано: Вів 19 гру, 2017 00:01
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:36
Людям с научными степенями кстати неплохо пенсии повысили. У меня отец -- доктор наук, после повышения пенсия 8500 гривен. Как по мне, вполне пристойно.
Додано: Вів 19 гру, 2017 20:30
а че за тема? не "сферическая лошаддь в космосе"7 Эти учьоные,сам видел,они конечно доки в коммуниздическом институте,и на тему сядут по партейной линии..
Толко от темы их мы до сих пор нищие...
да не я понимаю,кандидат,а тем более доктор и еще в советское время-голова и лизать как надо чтобы в вак зачислили.
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