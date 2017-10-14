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Рада перерахує пенсії
журналістам і вченим

Рада перерахує пенсії журналістам і вченим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 20:53

Рада перерахує пенсії журналістам і вченим

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті парламенту.

Дивися повний текст Рада перерахує пенсії журналістам і вченим.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 21:16

А учитель, врач?? Не "всю свою жизнь отработали,посвятив своей профессиональной деятельности, ожидая гарантированную государством социальную защиту в старости."????? Те, кто как раз пахали всю жизнь, получили по 100 грн громкого осовременивания пенсий! Эти, вышеперечисленные, зад от кресла отрывали только когда домой идти надо было...Грамоту им всем выпишите, а пенсии поднимайте тем кто работает
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 22:54

  Moimir написав:А учитель, врач?? Не "всю свою жизнь отработали,посвятив своей профессиональной деятельности, ожидая гарантированную государством социальную защиту в старости."????? Те, кто как раз пахали всю жизнь, получили по 100 грн громкого осовременивания пенсий! Эти, вышеперечисленные, зад от кресла отрывали только когда домой идти надо было...Грамоту им всем выпишите, а пенсии поднимайте тем кто работает


Законодатели полагают, что закрома учителей и врачей забиты под потолок подарками от благодарных родителей и пациентов.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 23:37

и когда же в этой стране будет единое пенсионное законодательство? не слишком ли много исключений из правил?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 23:46

Re: Рада перерахує пенсії журналістам і вченим

Опять зрадофилы ноют.

Поднимают пенсии - плохо, не поднимают пенсии - плохо.
Все им плохо, везде им нехорошо...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 00:01

  Sommer написав:Опять зрадофилы ноют. Поднимают пенсии - плохо, не поднимают пенсии - плохо. Все им плохо, везде им нехорошо...

Так как это сделало сег правительство - однозначно! плохо! Без вариантов! Это не повышение! И даже не индексация! А в свете этой "новости" матюк знает что
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:36

Людям с научными степенями кстати неплохо пенсии повысили. У меня отец -- доктор наук, после повышения пенсия 8500 гривен. Как по мне, вполне пристойно.
alex_harkiv
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 20:30

  alex_harkiv написав:Людям с научными степенями кстати неплохо пенсии повысили. У меня отец -- доктор наук, после повышения пенсия 8500 гривен. Как по мне, вполне пристойно.

а че за тема? не "сферическая лошаддь в космосе"7 Эти учьоные,сам видел,они конечно доки в коммуниздическом институте,и на тему сядут по партейной линии..
Толко от темы их мы до сих пор нищие...

да не я понимаю,кандидат,а тем более доктор и еще в советское время-голова и лизать как надо чтобы в вак зачислили.
gisa
 
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