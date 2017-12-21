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У 2017 Україна встановила
світовий рекорд за обсягом...

У 2017 Україна встановила світовий рекорд за обсягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 21:17

У 2017 Україна встановила світовий рекорд за обсягом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

Дивися повний текст У 2017 Україна встановила світовий рекорд за обсягом проблемних кредитів, - НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 21:17

Есть в мире вещи где мы все же первые. Срочно медали/ордена, всем.
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