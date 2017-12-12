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Заснована Маском компанія
обіцяє змінити існуючу...

Заснована Маском компанія обіцяє змінити існуючу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 23:33

Заснована Маском компанія обіцяє змінити існуючу...

Пропонуємо до обговорення:
Заснована Ілона Маском Boring Company обіцяє змінити існуючу транспортну систему в США.

Дивися повний текст Заснована Маском компанія обіцяє змінити існуючу транспортну систему в США.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 23:33

обещать не мешки таскать...
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 05:44

Концепция транспортной системы Hyperloop, сеть тоннелей для борьбы с пробками от Boring Company и даже фантастические полеты на ракете из Парижа в Нью-Йорк — в запасе у Илона Маска есть как минимум три идеи по изменению привычного формата пассажирских перевозок.

Пришел новый председатель в колхоз:
- Ну что, крестьяне, какие проблемы?
- Да вот, фуража нету, коровы удои снизили.
- А давайте покрасим коровник в красный цвет!
Покрасили. Через месяц:
- Эх, председатель, коровы совсем отощали, молока совсем не дают.
- А давайте покрасим коровник в зеленый цвет!
Через месяц:
- Все, председатель, сдохли коровы. Все до единой.
- Эх, жаль, у меня еще СТОЛЬКО ИДЕЙ было!
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