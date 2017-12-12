Заснована Ілона Маском Boring Company обіцяє змінити існуючу транспортну систему в США.
Дивися повний текст Заснована Маском компанія обіцяє змінити існуючу транспортну систему в США.
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Додано: Пон 18 гру, 2017 23:33
Заснована Маском компанія обіцяє змінити існуючу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заснована Маском компанія обіцяє змінити існуючу транспортну систему в США.
Додано: Вів 19 гру, 2017 05:44
Пришел новый председатель в колхоз:
- Ну что, крестьяне, какие проблемы?
- Да вот, фуража нету, коровы удои снизили.
- А давайте покрасим коровник в красный цвет!
Покрасили. Через месяц:
- Эх, председатель, коровы совсем отощали, молока совсем не дают.
- А давайте покрасим коровник в зеленый цвет!
Через месяц:
- Все, председатель, сдохли коровы. Все до единой.
- Эх, жаль, у меня еще СТОЛЬКО ИДЕЙ было!
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