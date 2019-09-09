В світі залишилося всього 5 країн, де земля сільськогосподарського призначення не є товаром.
Дивися повний текст Експерт: в світі залишилося всього 5 країн, де земля сільськогосподарського призначення не є товаром (відео).
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Додано: Вів 19 гру, 2017 00:21
Експерт: в світі залишилося всього 5 країн, де земля...
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Дивися повний текст Експерт: в світі залишилося всього 5 країн, де земля сільськогосподарського призначення не є товаром (відео).
Додано: Вів 19 гру, 2017 00:21
авторы почему-то забыли упомянуть о существовании десятков (в том числе европейских) стран в которых продажи земель имеют существенные ограничения...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:26
6 стран а не 5. И в Израиле. Землю здесь можно свободно покупать-продавать. Но только своим.
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