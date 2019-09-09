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Експерт: в світі залишилося
всього 5 країн, де земля...

Експерт: в світі залишилося всього 5 країн, де земля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 00:21

Експерт: в світі залишилося всього 5 країн, де земля...

Пропонуємо до обговорення:
В світі залишилося всього 5 країн, де земля сільськогосподарського призначення не є товаром.

Дивися повний текст Експерт: в світі залишилося всього 5 країн, де земля сільськогосподарського призначення не є товаром (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 00:21

авторы почему-то забыли упомянуть о существовании десятков (в том числе европейских) стран в которых продажи земель имеют существенные ограничения...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:26

6 стран а не 5. И в Израиле. Землю здесь можно свободно покупать-продавать. Но только своим.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v- ... kuhar.html
pas85
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