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Україна в 1,5 рази збільшила
експорт електроенергії

Україна в 1,5 рази збільшила експорт електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 00:44

Україна в 1,5 рази збільшила експорт електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Українські компанії у січні-листопаді збільшили експорт електроенергії на 61% порівняно з аналогічним періодом 2016 року до $221,9 млн у грошовому вираженні.

Дивися повний текст Україна в 1,5 рази збільшила експорт електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 00:44

Всегда было интересно ,чья это фамилия Украина? и толку от этой радости,если внутренняя цена растет.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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