Українські компанії у січні-листопаді збільшили експорт електроенергії на 61% порівняно з аналогічним періодом 2016 року до $221,9 млн у грошовому вираженні.
Дивися повний текст Україна в 1,5 рази збільшила експорт електроенергії.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 00:44
Україна в 1,5 рази збільшила експорт електроенергії
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Дивися повний текст Україна в 1,5 рази збільшила експорт електроенергії.
Додано: Вів 19 гру, 2017 00:44
Всегда было интересно ,чья это фамилия Украина? и толку от этой радости,если внутренняя цена растет.
Ну,за справедливость!
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