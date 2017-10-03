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Супутникове спостереження змінить
торгівлю нафтою і вугіллям

Супутникове спостереження змінить торгівлю нафтою і вугіллям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 09:11

Супутникове спостереження змінить торгівлю нафтою і вугіллям

Пропонуємо до обговорення:
Якщо система запрацює, ці дані стануть золотою жилою для трейдерів, які зможуть дізнаватися про стан ринку раніше урядових повідомлень.

Дивися повний текст Супутникове спостереження змінить торгівлю нафтою і вугіллям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 09:11

Будут имитировать, как танки и самолеты из дерева в свое время
hodkonem36
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