Чиновник зазначив, що процес сповільнюють кілька факторів.
Дивися повний текст Омелян розповів, коли в Україні почнуть будувати платні дороги.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 09:35
Омелян розповів, коли в Україні почнуть будувати платні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, коли в Україні почнуть будувати платні дороги.
Додано: Вів 19 гру, 2017 09:53
Re: розповів
ТАК каждый месяц. ато и чаще. про платные дороги омелян толчет
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