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Омелян розповів, коли в Україні
почнуть будувати платні...

Омелян розповів, коли в Україні почнуть будувати платні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 09:35

Омелян розповів, коли в Україні почнуть будувати платні...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновник зазначив, що процес сповільнюють кілька факторів.

Дивися повний текст Омелян розповів, коли в Україні почнуть будувати платні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 09:53

Re: розповів

ТАК каждый месяц. ато и чаще. про платные дороги омелян толчет
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:10

Какой трафик при таком уровне проиводства?
link654
 
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