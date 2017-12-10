Небезпечним вважає будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" новий прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Дивися повний текст Прем’єр Польщі заявив про небезпеку "Північного потоку-2".
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Додано: Вів 19 гру, 2017 09:38
Прем’єр Польщі заявив про небезпеку "Північного потоку-2"
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Дивися повний текст Прем’єр Польщі заявив про небезпеку "Північного потоку-2".
Додано: Вів 19 гру, 2017 09:56
Порезать уже все эти газопроводы и забыть, никаких опасностей тогда не будет. Газ уже больше года получаем из Европы.
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