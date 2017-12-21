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Кабмін запланував заборонити
продаж підакцизних товарів...

Кабмін запланував заборонити продаж підакцизних товарів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 10:40

Кабмін запланував заборонити продаж підакцизних товарів...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує внести зміни в підзаконні акти щодо реєстраторів розрахункових операцій.

Дивися повний текст Кабмін запланував заборонити продаж підакцизних товарів без касових апаратів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 10:40

А как тогда по схеме лотерей будут работать залы игровых автоматов? Опять кодерам работы.
hodkonem36
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