Кабінет міністрів планує внести зміни в підзаконні акти щодо реєстраторів розрахункових операцій.
Дивися повний текст Кабмін запланував заборонити продаж підакцизних товарів без касових апаратів.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 10:40
Кабмін запланував заборонити продаж підакцизних товарів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запланував заборонити продаж підакцизних товарів без касових апаратів.
Додано: Вів 19 гру, 2017 10:40
А как тогда по схеме лотерей будут работать залы игровых автоматов? Опять кодерам работы.
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