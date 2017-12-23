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В Україні обвалився видобуток вугілля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 10:58
Пропонуємо до обговорення:
За 11 місяців 2017 року (січень-листопад) видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні скоротився на 13,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 31,9 млн тонн.
Дивися повний текст В Україні обвалився видобуток вугілля
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Додано: Вів 19 гру, 2017 10:58
Зато в Америке уголь закупаем ))))
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