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В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.
Дивися повний текст В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про блокчейн
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R2
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:22
Круто, СБУ подсматривает за каждой спальней, чтоб определить фиктивность брака :D На самом деле его любовью являются кремлевские карлики.
И какой сокральный смысл сидеть в Украине, чтоб отправлять российские деньги в рашку или переводить их в криптовалюту, тем более имея такую крышу в рашке.
Хотя чего уделяться ... дело КГБ живет.
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ssnet
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:33
ssnet написав:
какой сокральный смысл сидеть в Украине, чтоб отправлять российские деньги в рашку или переводить их в криптовалюту, тем более имея такую крышу в рашке.
В Одессе климат лучше, чем в Питере и Москве. И жить дешевле.
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sal
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:35
sal написав:
В Одессе климат лучше, чем в Питере и Москве. И жить дешевле.
.ну да, занимаясь криптой, имея личные связи ".. с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых.." - приходится на всем экономить по жизни!.. :)
..писали бы тогда уже в стиле своих давних "учителей и вдохновителей": "..также в ходе следствия было установлено, что оказался шпионом-пособником разведок 14 государств.".и т.п..и т.д. :twisted:
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maestro71
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:43
так вот, с новости об этом деле, с первоисточника, был указан кошелек эфира и битка. есть такая штука как etherscan, и с помощью нее можно посмотреть куда и как двигались средства. СБУ утверждают что спонсировались какие-то дяди и тёти из расеи и крыма итдп итп. По данным эзерскана- деньги перекидывались только по биржам. Т.е. он торговал на бирже криптовалют, 2 адресса- европейские биржи, т.е. СБУ косвенно обвинило европейские биржи, и на базе одной из них- швейцарский банк в спонсировании терроризма. Боже, какие же они профаны в этом деле, ганьба! И да: статус крипты в Украине- непротивозаконен, и налоги с нее платить не надо, так как оф. позиции и закона по ней нет, так что у него с точки зрения закона- все чисто. А расеянский след прикрепить- дело простенькое, скоро так каждый ларек нагибать можно будет.
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Cryptos
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:51
sal написав: ssnet написав:
какой сокральный смысл сидеть в Украине, чтоб отправлять российские деньги в рашку или переводить их в криптовалюту, тем более имея такую крышу в рашке.
В Одессе климат лучше, чем в Питере и Москве. И жить дешевле.
Так в Одесі жидобандери і погроми. От і поптрапив під роздачу.
Фейси давно, через кріпту, платять своїм консервам. Хоч одного взяли за яйця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:52
Cryptos написав:
и налоги с нее платить не надо
С вывода средств от ее продажи - надо
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Faceless
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Додано: Вів 19 гру, 2017 12:03
Faceless написав:
С вывода средств от ее продажи - надо
Если ты не являешься конторой которая непосредственно выводит- не надо. Т.е. если вы как физ лицо, завели 100$ на счет, и с этих 100$ до завода средств уплатили ВСЕ налоги, заработали 10к$ и решили вывести- вы платите % комиссии конторе которая выводит, и контора платит налоги государству. В ЕС в этом и усматривают подвох- сумму денег в которой уже был уплачен налог, нельзя обложить налогом 2ой раз, и именно поэтому законодатели и НБУ молчат у нас
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Cryptos
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Додано: Вів 19 гру, 2017 12:38
Разведчик вел блог. Забавно.
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antidot_aspirin
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Додано: Вів 19 гру, 2017 13:06
СБУ освоило еще один способ "относительно честного зароботка"...
А то, что последние сотрудники ФСБ были задержаны в Украине еще при Наливайченко и Ющенко- так "руки не доходят"(((
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Cris
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