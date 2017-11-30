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В СБУ пояснили обшуки у
засновника відомого блогу про...

В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:22

В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Дивися повний текст В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про блокчейн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:22

Круто, СБУ подсматривает за каждой спальней, чтоб определить фиктивность брака :D На самом деле его любовью являются кремлевские карлики.
И какой сокральный смысл сидеть в Украине, чтоб отправлять российские деньги в рашку или переводить их в криптовалюту, тем более имея такую крышу в рашке.
Хотя чего уделяться ... дело КГБ живет.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:33

Re: пояснили

  ssnet написав:какой сокральный смысл сидеть в Украине, чтоб отправлять российские деньги в рашку или переводить их в криптовалюту, тем более имея такую крышу в рашке.

В Одессе климат лучше, чем в Питере и Москве. И жить дешевле.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:35

  sal написав: В Одессе климат лучше, чем в Питере и Москве. И жить дешевле.

.ну да, занимаясь криптой, имея личные связи ".. с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых.." - приходится на всем экономить по жизни!.. :)

..писали бы тогда уже в стиле своих давних "учителей и вдохновителей": "..также в ходе следствия было установлено, что оказался шпионом-пособником разведок 14 государств.".и т.п..и т.д. :twisted:
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:43

так вот, с новости об этом деле, с первоисточника, был указан кошелек эфира и битка. есть такая штука как etherscan, и с помощью нее можно посмотреть куда и как двигались средства. СБУ утверждают что спонсировались какие-то дяди и тёти из расеи и крыма итдп итп. По данным эзерскана- деньги перекидывались только по биржам. Т.е. он торговал на бирже криптовалют, 2 адресса- европейские биржи, т.е. СБУ косвенно обвинило европейские биржи, и на базе одной из них- швейцарский банк в спонсировании терроризма. Боже, какие же они профаны в этом деле, ганьба! И да: статус крипты в Украине- непротивозаконен, и налоги с нее платить не надо, так как оф. позиции и закона по ней нет, так что у него с точки зрения закона- все чисто. А расеянский след прикрепить- дело простенькое, скоро так каждый ларек нагибать можно будет.
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:51

  sal написав:
  ssnet написав:какой сокральный смысл сидеть в Украине, чтоб отправлять российские деньги в рашку или переводить их в криптовалюту, тем более имея такую крышу в рашке.

В Одессе климат лучше, чем в Питере и Москве. И жить дешевле.

Так в Одесі жидобандери і погроми. От і поптрапив під роздачу.
Фейси давно, через кріпту, платять своїм консервам. Хоч одного взяли за яйця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:52

Re: В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про...

  Cryptos написав:и налоги с нее платить не надо

С вывода средств от ее продажи - надо
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 12:03

  Faceless написав: С вывода средств от ее продажи - надо

Если ты не являешься конторой которая непосредственно выводит- не надо. Т.е. если вы как физ лицо, завели 100$ на счет, и с этих 100$ до завода средств уплатили ВСЕ налоги, заработали 10к$ и решили вывести- вы платите % комиссии конторе которая выводит, и контора платит налоги государству. В ЕС в этом и усматривают подвох- сумму денег в которой уже был уплачен налог, нельзя обложить налогом 2ой раз, и именно поэтому законодатели и НБУ молчат у нас
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 12:38

Разведчик вел блог. Забавно.
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:06

Re: В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про...

СБУ освоило еще один способ "относительно честного зароботка"...
А то, что последние сотрудники ФСБ были задержаны в Украине еще при Наливайченко и Ющенко- так "руки не доходят"(((
Cris
 
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