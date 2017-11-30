В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про...

Додано: Вів 19 гру, 2017 11:43

так вот, с новости об этом деле, с первоисточника, был указан кошелек эфира и битка. есть такая штука как etherscan, и с помощью нее можно посмотреть куда и как двигались средства. СБУ утверждают что спонсировались какие-то дяди и тёти из расеи и крыма итдп итп. По данным эзерскана- деньги перекидывались только по биржам. Т.е. он торговал на бирже криптовалют, 2 адресса- европейские биржи, т.е. СБУ косвенно обвинило европейские биржи, и на базе одной из них- швейцарский банк в спонсировании терроризма. Боже, какие же они профаны в этом деле, ганьба! И да: статус крипты в Украине- непротивозаконен, и налоги с нее платить не надо, так как оф. позиции и закона по ней нет, так что у него с точки зрения закона- все чисто. А расеянский след прикрепить- дело простенькое, скоро так каждый ларек нагибать можно будет.