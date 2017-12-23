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ЗМІ попереджають про
ймовірну кібератаку в Україні

ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:29

ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Видання The Atlantic заявляє, що є свідчення про ймовірну атаку на енергомережу України.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:29

The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США. В январе 2013 года журнал на своём сайте опубликовал оплаченную саентологами статью «Дэвид Мицкевич привёл саентологию к поворотному году» (David Miscavige Leads Scientology to Milestone Year), в которой рассказывалось про успешные достижения в 2012 году Дэвида Мицкевича и возглавляемой им Церкви саентологии.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:57

Re: ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні

  nik1 написав:The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США

Навіть з-за поребрика поважають. Молодці американці. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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