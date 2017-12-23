Видання The Atlantic заявляє, що є свідчення про ймовірну атаку на енергомережу України.
Дивися повний текст ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:29
ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні.
Додано: Вів 19 гру, 2017 11:29
The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США. В январе 2013 года журнал на своём сайте опубликовал оплаченную саентологами статью «Дэвид Мицкевич привёл саентологию к поворотному году» (David Miscavige Leads Scientology to Milestone Year), в которой рассказывалось про успешные достижения в 2012 году Дэвида Мицкевича и возглавляемой им Церкви саентологии.
Додано: Вів 19 гру, 2017 11:57
Re: ЗМІ попереджають про ймовірну кібератаку в Україні
Навіть з-за поребрика поважають. Молодці американці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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