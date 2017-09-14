Siemens поставить Росії ще три турбіни

Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18

sequence написав: EKO написав: ..



Слабо пгокугатуге и таможне совместно поработать мозгом и, к примеру, открыть производство на хитросделанный "сименс" и наложить штраф 300% от стоимости поставленного без таможенного оформления оборудования, за нарушение таможенного и санкционного законодательства Украины и красиво это решение провести через печерский суд?

И пусть доказывают гансы, что они не знали, в то время когда все знали, куда пойдут их турбины



Или их хватает только на то, чтоб через суды автоб.ляхе.ров штрафовать?



Вон карлики не стесняются же гуглы, скайпы, да вайберы с телеграмами пресовать и даже штрафовать за невыполнение дурацких требований мордора ..Слабо пгокугатуге и таможне совместно поработать мозгом и, к примеру, открыть производство на хитросделанный "сименс" и наложить штраф 300% от стоимости поставленного без таможенного оформления оборудования, за нарушение таможенного и санкционного законодательства Украины и красиво это решение провести через печерский суд?И пусть доказывают гансы, что они не знали, в то время когда все знали, куда пойдут их турбиныИли их хватает только на то, чтоб через суды автоб.ляхе.ров штрафовать?Вон карлики не стесняются же гуглы, скайпы, да вайберы с телеграмами пресовать и даже штрафовать за невыполнение дурацких требований мордора

Дык Сименс, по официальным сведениям, не собирался поставлять в Крым, а хитрые москали сами перетащили. Обвинительная база слабая - иди, докажи сговор Дык Сименс, по официальным сведениям, не собирался поставлять в Крым, а хитрые москали сами перетащили. Обвинительная база слабая - иди, докажи сговор

именно

А что там доказывать?Никакой "эл.станции на Тамани" нет и никогда не было, никакие строительные работы там не начинались - на момент поставки турбин об этом в сименсе 100% знали. Куда же тогда они те турбины собирались монтировать?Дальше.В Украину, после "скандала", свое оборудование они продавать сами отказались, на росию же, как видим, несмотря на все, продолжают продавать.Более того, как известно, от поставок своего оборудования в Украину они отказалисьдля того, чтобы продолжать свои поставки на росию. То есть, осознано действуют. И, соответственно понимают, что нарушение украинского таможенного законодательства произошло, по факту. И это только то что сверху лежит.Для штрафа по нарушениям, фактажа там более чем достаточно.