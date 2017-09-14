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Siemens поставить
Росії ще три турбіни

Siemens поставить Росії ще три турбіни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:31

Siemens поставить Росії ще три турбіни

Пропонуємо до обговорення:
Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу з турбінами, що опинилися в Криму. Компанія поставить три турбіни для електростанції в Нижньокамську.

Дивися повний текст Siemens поставить Росії ще три турбіни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:45

Зрада!
серенький
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:54

Re: Siemens

Сименс - надежный партнер!
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:54

Re: Siemens поставить Росії ще три турбіни

Це само собою ... Бізнес понад усе !
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:05

Re: ще три турбіни

  Puente написав:Бізнес понад усе !

Не так хорошо с деньгами, как плохо без них.
Или вна Украине думают по-другому...
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:59

Re: Siemens поставить Росії ще три турбіни

Давление и санкции всё нарастают и нарастают...
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 00:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу з турбінами, що опинилися в Криму. Компанія поставить три турбіни для електростанції в Нижньокамську.

Дивися повний текст Siemens поставить Росії ще три турбіни.


Слабо пгокугатуге и таможне совместно поработать мозгом и, к примеру, открыть производство на хитросделанный "сименс" и наложить штраф 300% от стоимости поставленного без таможенного оформления оборудования, за нарушение таможенного и санкционного законодательства Украины и красиво это решение провести через печерский суд?
И пусть доказывают гансы, что они не знали, в то время когда все знали, куда пойдут их турбины 8)

Или их хватает только на то, чтоб через суды автоб.ляхе.ров штрафовать? :twisted:

Вон карлики не стесняются же гуглы, скайпы, да вайберы с телеграмами пресовать и даже штрафовать за невыполнение дурацких требований мордора :o
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:41

  EKO написав:..

Слабо пгокугатуге и таможне совместно поработать мозгом и, к примеру, открыть производство на хитросделанный "сименс" и наложить штраф 300% от стоимости поставленного без таможенного оформления оборудования, за нарушение таможенного и санкционного законодательства Украины и красиво это решение провести через печерский суд?
И пусть доказывают гансы, что они не знали, в то время когда все знали, куда пойдут их турбины 8)

Или их хватает только на то, чтоб через суды автоб.ляхе.ров штрафовать? :twisted:

Вон карлики не стесняются же гуглы, скайпы, да вайберы с телеграмами пресовать и даже штрафовать за невыполнение дурацких требований мордора :o

Дык Сименс, по официальным сведениям, не собирался поставлять в Крым, а хитрые москали сами перетащили. Обвинительная база слабая - иди, докажи сговор
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18

  sequence написав:
  EKO написав:..

Слабо пгокугатуге и таможне совместно поработать мозгом и, к примеру, открыть производство на хитросделанный "сименс" и наложить штраф 300% от стоимости поставленного без таможенного оформления оборудования, за нарушение таможенного и санкционного законодательства Украины и красиво это решение провести через печерский суд?
И пусть доказывают гансы, что они не знали, в то время когда все знали, куда пойдут их турбины 8)

Или их хватает только на то, чтоб через суды автоб.ляхе.ров штрафовать? :twisted:

Вон карлики не стесняются же гуглы, скайпы, да вайберы с телеграмами пресовать и даже штрафовать за невыполнение дурацких требований мордора :o

Дык Сименс, по официальным сведениям, не собирался поставлять в Крым, а хитрые москали сами перетащили. Обвинительная база слабая - иди, докажи сговор

А что там доказывать?

Никакой "эл.станции на Тамани" нет и никогда не было, никакие строительные работы там не начинались - на момент поставки турбин об этом в сименсе 100% знали. Куда же тогда они те турбины собирались монтировать?
Дальше.
В Украину, после "скандала", свое оборудование они продавать сами отказались, на росию же, как видим, несмотря на все, продолжают продавать.
Более того, как известно, от поставок своего оборудования в Украину они отказались именно для того, чтобы продолжать свои поставки на росию. То есть, осознано действуют. И, соответственно понимают, что нарушение украинского таможенного законодательства произошло, по факту. И это только то что сверху лежит.
Для штрафа по нарушениям, фактажа там более чем достаточно.
EKO
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