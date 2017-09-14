Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу з турбінами, що опинилися в Криму. Компанія поставить три турбіни для електростанції в Нижньокамську.
Дивися повний текст Siemens поставить Росії ще три турбіни.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 11:31
Siemens поставить Росії ще три турбіни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Siemens поставить Росії ще три турбіни.
Додано: Вів 19 гру, 2017 13:54
Re: Siemens
Сименс - надежный партнер!
Додано: Вів 19 гру, 2017 13:54
Re: Siemens поставить Росії ще три турбіни
Це само собою ... Бізнес понад усе !
Додано: Вів 19 гру, 2017 14:05
Re: ще три турбіни
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:59
Re: Siemens поставить Росії ще три турбіни
Давление и санкции всё нарастают и нарастают...
Додано: Сер 20 гру, 2017 00:34
Слабо пгокугатуге и таможне совместно поработать мозгом и, к примеру, открыть производство на хитросделанный "сименс" и наложить штраф 300% от стоимости поставленного без таможенного оформления оборудования, за нарушение таможенного и санкционного законодательства Украины и красиво это решение провести через печерский суд?
И пусть доказывают гансы, что они не знали, в то время когда все знали, куда пойдут их турбины
Или их хватает только на то, чтоб через суды автоб.ляхе.ров штрафовать?
Вон карлики не стесняются же гуглы, скайпы, да вайберы с телеграмами пресовать и даже штрафовать за невыполнение дурацких требований мордора
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:41
Дык Сименс, по официальным сведениям, не собирался поставлять в Крым, а хитрые москали сами перетащили. Обвинительная база слабая - иди, докажи сговор
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18
А что там доказывать?
Никакой "эл.станции на Тамани" нет и никогда не было, никакие строительные работы там не начинались - на момент поставки турбин об этом в сименсе 100% знали. Куда же тогда они те турбины собирались монтировать?
Дальше.
В Украину, после "скандала", свое оборудование они продавать сами отказались, на росию же, как видим, несмотря на все, продолжают продавать.
Более того, как известно, от поставок своего оборудования в Украину они отказались именно для того, чтобы продолжать свои поставки на росию. То есть, осознано действуют. И, соответственно понимают, что нарушение украинского таможенного законодательства произошло, по факту. И это только то что сверху лежит.
Для штрафа по нарушениям, фактажа там более чем достаточно.
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