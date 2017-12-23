Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів боргів

Додано: Вів 19 гру, 2017 12:49

lapay написав: “Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів в 2018, 2019 і 2020 роках”, – повідомив він.

7 млрд МВФ можна і так віддати. Нічого страшного в зменшенні ЗВР немає. Он, в БР, реальних ЗВР взагалі немає. Решту доведеться рефінансувати на зовнішньому ринку. 7 млрд МВФ можна і так віддати. Нічого страшного в зменшенні ЗВР немає. Он, в БР, реальних ЗВР взагалі немає. Решту доведеться рефінансувати на зовнішньому ринку.

Патриота узнаю по косоглазию - он постоянно смотрит на Россию.Вы сюда смотрите.Что такое ЗВР, вы, я вижу, не знаете.Впрочем, вы вообще мало чего знаете, но компенсируете это количеством постов и буковок в них.Структуру ЗВР Украины, вы, конечно, тоже не знаете.Сюда сходитеВам может интересно будет узнать, что по состоянию на конец октября 2017 ЗВР Украины оценивается в 18,7 млрд долларов и состоит на:- 75% из неких ценных бумаг. Там могут быть бумаги казначейства США, а могут быть и бумаги Fannie Mae или каких то оффшорных никому не известных компаний. Это вообще секрет. Какова реальная стоимость этих бумаг одному Богу известно.- 15% из СПЗ. То есть это заемные деньги, нам их еще отдавать.и только около 10% это валюта, депозиты и монетарное золото.А вы смело размышляете о 7 миллиардахУчитесь, мой недалекий друг, дабы не выглядеть смешно и в жизни, и на форуме.