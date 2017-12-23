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Україна повинна рефінансувати
понад 20 млрд доларів боргів

Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів боргів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:54

Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів боргів

Пропонуємо до обговорення:
"Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів в 2018, 2019 і 2020 роках", - повідомив він.

Дивися повний текст Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:54

Украина никому не должна. крапка
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 12:02

Re: Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів борг

“Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів в 2018, 2019 і 2020 роках”, – повідомив він.

7 млрд МВФ можна і так віддати. Нічого страшного в зменшенні ЗВР немає. Он, в БР, реальних ЗВР взагалі немає. Решту доведеться рефінансувати на зовнішньому ринку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 12:49

  lapay написав:
“Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів в 2018, 2019 і 2020 роках”, – повідомив він.

7 млрд МВФ можна і так віддати. Нічого страшного в зменшенні ЗВР немає. Он, в БР, реальних ЗВР взагалі немає. Решту доведеться рефінансувати на зовнішньому ринку.

Патриота узнаю по косоглазию - он постоянно смотрит на Россию.
Вы сюда смотрите.
Что такое ЗВР, вы, я вижу, не знаете.
Впрочем, вы вообще мало чего знаете, но компенсируете это количеством постов и буковок в них.
Структуру ЗВР Украины, вы, конечно, тоже не знаете.
Сюда сходите https://index.minfin.com.ua/index/assets/?2017
Вам может интересно будет узнать, что по состоянию на конец октября 2017 ЗВР Украины оценивается в 18,7 млрд долларов и состоит на:
- 75% из неких ценных бумаг. Там могут быть бумаги казначейства США, а могут быть и бумаги Fannie Mae или каких то оффшорных никому не известных компаний. Это вообще секрет. Какова реальная стоимость этих бумаг одному Богу известно.
- 15% из СПЗ. То есть это заемные деньги, нам их еще отдавать.
и только около 10% это валюта, депозиты и монетарное золото.

А вы смело размышляете о 7 миллиардах :)
Учитесь, мой недалекий друг, дабы не выглядеть смешно и в жизни, и на форуме.
это же как дважды два...
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:04

Re: Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів борг

  Дваждыдвашник написав:- 75% из неких ценных бумаг. Там могут быть бумаги казначейства США, а могут быть и бумаги Fannie Mae или каких то оффшорных никому не известных компаний. Это вообще секрет. Какова реальная стоимость этих бумаг одному Богу известно.

Боже ж мій, то це, виходить, нам МВФ дав не валюту, а якісь папірці? Не може бути, мабуть, таки валюту, за які ці папірці купили. Якщо купили, то можна і продати. Ні, не можна?
Якщо, раптом, ну, цілком випадково, за продаж цих папірців можна отримати більше, ніж в банку, то це ж всесвітня Зрада!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:14

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:- 75% из неких ценных бумаг. Там могут быть бумаги казначейства США, а могут быть и бумаги Fannie Mae или каких то оффшорных никому не известных компаний. Это вообще секрет. Какова реальная стоимость этих бумаг одному Богу известно.

Боже ж мій, то це, виходить, нам МВФ дав не валюту, а якісь папірці? Не може бути, мабуть, таки валюту, за які ці папірці купили. Якщо купили, то можна і продати. Ні, не можна?
Якщо, раптом, ну, цілком випадково, за продаж цих папірців можна отримати більше, ніж в банку, то це ж всесвітня Зрада!

Вы, как обычно, неправы.
МВФ нам не давал эти бумаги.
Опять же, повторюсь, учитесь, купите учебник "Гроші та кредит", почитайте, что то по макроэкономике полистайте, я же вам не нанимался вашу вопиющую безграмотность ликвидировать, ей-богу буду деньги за уроки брать.

Эти бумаги купило руководство страны.
Мотивацию, причины, кто советовал и кто принимал эти советы, нам неизвестно.
Но нам известно зато, что наше руководство не совсем, мягко говоря независимо в своих решениях и не всегда, мягко говоря, руководствуется, простите за тавтологию, нашими с вами интересами.
это же как дважды два...
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:22

Re: Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів борг

  Дваждыдвашник написав:ти бумаги купило руководство страны.
Мотивацию, причины, кто советовал и кто принимал эти советы, нам неизвестно.

Так може, не треба шукати рептілоїдів там, де їх немає? Купили, бо це вигідніше, ніж процент в банку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:34

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:ти бумаги купило руководство страны.
Мотивацию, причины, кто советовал и кто принимал эти советы, нам неизвестно.

Так може, не треба шукати рептілоїдів там, де їх немає? Купили, бо це вигідніше, ніж процент в банку.

Любезный, идите читайте сайт Пономаря, та сплошные победы и Витрина, не отвлекайтесь на этот форум.
это же как дважды два...
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57

  Дваждыдвашник написав:
  lapay написав:
“Україна повинна рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів в 2018, 2019 і 2020 роках”, – повідомив він.

7 млрд МВФ можна і так віддати. Нічого страшного в зменшенні ЗВР немає. Он, в БР, реальних ЗВР взагалі немає. Решту доведеться рефінансувати на зовнішньому ринку.

Патриота узнаю по косоглазию - он постоянно смотрит на Россию.


А если кому-то мерещится Россия (про которую у lapay ничего нету) - это какой диагноз? :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:12

  lapay написав: Так може, не треба шукати рептілоїдів там, де їх немає? Купили, бо це вигідніше, ніж процент в банку.

Дваждыдвашник прав, учитесь!
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