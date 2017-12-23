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IKEA офіційно підтвердила
вихід на український ринок

IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:40

IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок

Пропонуємо до обговорення:
Шведська мережа товарів для дому IKEA офіційно заявила про плани виходу на український ринок.

Дивися повний текст IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:40

З cтатті незрозуміло, будуть відкривати фабрики чи торгові центри?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:14

  BIGor написав:З cтатті незрозуміло, будуть відкривати фабрики чи торгові центри?

А из окружающей тебя действительности тэж не зрозумило? в лучшем случае торговый центр, но скорее всего все разговорами и останется.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:37

IKEA підтвердила только планы, а не "вихід на український ринок"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:47

Re: IKEA офіційно

е вже торговий центр. фигня ця икеа. т.е. ничего сверх хорошего и удивительного
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:02

  sal написав:е вже торговий центр. фигня ця икеа. т.е. ничего сверх хорошего и удивительного

Икея себя позиционирует как продавца дешевых товаров приемлемого качества. Рассказывать про суперкачество или удивительные потребительские свойства они наглости пока не набрались.
dm_rodionov
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:13

Re: вихід

  dm_rodionov написав:Рассказывать про суперкачество или удивительные потребительские свойства они наглости пока не набрались.

В чем тогда событийность прихода/неприхода икеа?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:25

  sal написав:
  dm_rodionov написав:Рассказывать про суперкачество или удивительные потребительские свойства они наглости пока не набрались.

В чем тогда событийность прихода/неприхода икеа?


Как у нас любят говорить в правительстве - это будет сигналом для других инвесторов.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:28

  BIGor написав:З cтатті незрозуміло, будуть відкривати фабрики чи торгові центри?


Говорят будет топовым арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.


Источник: https://delo.ua/business/ikea-oficialno ... ok-337730/ © delo.ua


Хотя выглядит немного странно, ИКЕА вроде предпочитает свои центры строить.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:25

Re: про что

  vitali_kalinin написав:Про говноточки где представлено 0.05% ассортимента и можно через месяц получить товар из польского каталога с полуторной наценкой?

гТочка на весь третий этаж (достроили лишний). Есть где походить.
Или вы там были?
sal
 
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