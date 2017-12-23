IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Шведська мережа товарів для дому IKEA офіційно заявила про плани виходу на український ринок.
Дивися повний текст
IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 гру, 2017 13:40
З cтатті незрозуміло, будуть відкривати фабрики чи торгові центри?
BIGor
Повідомлень: 2031
З нами з: 19.09.10
Подякував: 272 раз.
Подякували: 384 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 гру, 2017 14:14
BIGor написав:
З cтатті незрозуміло, будуть відкривати фабрики чи торгові центри?
А из окружающей тебя действительности тэж не зрозумило? в лучшем случае торговый центр, но скорее всего все разговорами и останется.
vitali_kalinin
Повідомлень: 117
З нами з: 24.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 гру, 2017 14:37
IKEA підтвердила только планы, а не "вихід на український ринок"
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 4595
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3090 раз.
Подякували: 819 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 19 гру, 2017 14:47
е вже торговий центр. фигня ця икеа. т.е. ничего сверх хорошего и удивительного
sal
Заблокований
Повідомлень: 1792
З нами з: 25.03.16
Подякував: 225 раз.
Подякували: 124 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 гру, 2017 15:02
sal написав:
е вже торговий центр. фигня ця икеа. т.е. ничего сверх хорошего и удивительного
Икея себя позиционирует как продавца дешевых товаров приемлемого качества. Рассказывать про суперкачество или удивительные потребительские свойства они наглости пока не набрались.
dm_rodionov
Повідомлень: 43
З нами з: 09.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 гру, 2017 15:13
dm_rodionov написав:
Рассказывать про суперкачество или удивительные потребительские свойства они наглости пока не набрались.
В чем тогда событийность прихода/неприхода икеа?
sal
Заблокований
Повідомлень: 1792
З нами з: 25.03.16
Подякував: 225 раз.
Подякували: 124 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 гру, 2017 15:25
sal написав: dm_rodionov написав:
Рассказывать про суперкачество или удивительные потребительские свойства они наглости пока не набрались.
В чем тогда событийность прихода/неприхода икеа?
Как у нас любят говорить в правительстве - это будет сигналом для других инвесторов.
freeze
4
Повідомлень: 6992
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2557 раз.
Профіль
7
1
Додано: Вів 19 гру, 2017 15:28
BIGor написав:
З cтатті незрозуміло, будуть відкривати фабрики чи торгові центри?
Говорят будет топовым арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.
Источник:
https://delo.ua/business/ikea-oficialno ... ok-337730/
© delo.ua
Хотя выглядит немного странно, ИКЕА вроде предпочитает свои центры строить.
freeze
4
Повідомлень: 6992
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2557 раз.
Профіль
7
1
Додано: Вів 19 гру, 2017 17:25
vitali_kalinin написав:
Про говноточки где представлено 0.05% ассортимента и можно через месяц получить товар из польского каталога с полуторной наценкой?
гТочка на весь третий этаж (достроили лишний). Есть где походить.
Или вы там были?
sal
Заблокований
Повідомлень: 1792
З нами з: 25.03.16
Подякував: 225 раз.
Подякували: 124 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7
362
2
60
3
114
реклама