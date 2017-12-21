|
|
Що буде з курсом долара в 2018 році: прогноз економіста
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Андрій Новак.
Дивися повний текст Що буде з курсом долара в 2018 році: прогноз економіста
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 78909
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 гру, 2017 14:10
70грн крайня точка ...
-
Neznaika
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|58
|
П'ят 22 гру, 2017 18:06
R2
|
|2
|73
|
П'ят 22 гру, 2017 12:41
сова
|
|14
|762
|
реклама