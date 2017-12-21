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Що буде з курсом долара в
2018 році: прогноз економіста

Що буде з курсом долара в 2018 році: прогноз економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:10

Що буде з курсом долара в 2018 році: прогноз економіста

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Що буде з курсом долара в 2018 році: прогноз економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:10

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