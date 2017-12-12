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Посилки за новими правилами:
як тепер українці...

Посилки за новими правилами: як тепер українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:16

Посилки за новими правилами: як тепер українці...

Пропонуємо до обговорення:
Без мит дозволять отримувати не більше трьох закордонних посилок на місяць не дорожче 150 євро.

Дивися повний текст Посилки за новими правилами: як тепер українці замовлятимуть товари з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:16

Очередной деби-лизм! Есть сайты, которые один заказ отправляют разными посылками.
т.е. заказ- 5 разных позиций по 10 грн. отправляют 5 посылками. Лимит превышен!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 14:24

нет и не будет, Президент не подпишет это дерьмо
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Надо подписать петицию https://petition.president.gov.ua/petition/41596
xkey2017
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 20:10

Re: Посилки за новими правилами: як тепер українці...

Кожна порядна алішна посилка коштує 1 бакс ;) Чи будуть брати по своїм тарифам, тіпа у нас же в чесном фокстротє єта хрень стоіт 20тис грн!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 21:41

  faridashkar написав:В корень аху**и уже! Капиталистические морадёры, это что получается!? Плати чтгбы мы проверили что тебе прислали, ну и за одно денжат себе насобираем, и уничтожим мелкие предприятия, подмяв всю под свой жирный пирдельник, сосем де*** что ли, что-то полезное для людей сделайте, чем душить всех и перекрывать кислород ради собственых жирных ненасытных харей!!!

а мелкие предприятия-то тут причем??? и что эти предприятия производят?
ну и да, закон де*** и не заработает. учет дорого обойдется и не факт что технически осилят.
Xirss
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:12

Они на учёт и обработку платежей по китайскому копеечному барахлу потратят больше, чем заработают, но кого это волнует? Главное правильно распилить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:55

Да конечно наполнить бюджет они хотят.. В первые 2 раза не получилось протянуть закон от дилеров :тогда говорили виделители народ сильно дёшево покупает там а у нас не берет с нашими драконовскими наценками, дак протянули сейчас ток под новой обложкой..думают что народ совсем де*** и не увидят причины. А ведь весь вопрос в законе об исчерпаниее авторского права из-за которого по сути тот или иной бренд может ввозить только авторизированый партнёр бренда а следовательно монополия цены с большой разницей с ЕС. Да что там все мелкие ресселеры обязаны светить рекомендованые цены что бы не отличались от всяких фокстротов ельдорадо. Иначе тупо не смогут купить этот товар...так вот когда инет магазины поджали начали бороться с Китаем и другими забугровыми инет магазами...
sergsent
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:27

  chipmunk написав:Кожна порядна алішна посилка коштує 1 бакс ;) Чи будуть брати по своїм тарифам, тіпа у нас же в чесном фокстротє єта хрень стоіт 20тис грн!

Если учесть, что "Минфин намеревался поручить ГФС создать и внедрить электронную систему", то так оно и будет, нужно же будет отбить деньги на внедрение этого чудо-закона.
Для внедрения этого "закона" нужно, как минимум: написать ПО(и заставить его правильно работать), набрать штат сотрудников и обеспечить тех.средствами, согласовать работу этого отдела с таможней. Обеспечить помещение для приема всех страждущих получить свою посылку за 5$. Это в случае, если будет заниматься ГФС.
Если обязанности "инквизиторов" возложат на почтовые службы: тодi - "ой!"
PSL
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:41

Надо подписать петицию https://petition.president.gov.ua/petition/41596
slavislav151285
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