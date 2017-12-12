Посилки за новими правилами: як тепер українці...

Додано: Сер 20 гру, 2017 12:55

Да конечно наполнить бюджет они хотят.. В первые 2 раза не получилось протянуть закон от дилеров :тогда говорили виделители народ сильно дёшево покупает там а у нас не берет с нашими драконовскими наценками, дак протянули сейчас ток под новой обложкой..думают что народ совсем де*** и не увидят причины. А ведь весь вопрос в законе об исчерпаниее авторского права из-за которого по сути тот или иной бренд может ввозить только авторизированый партнёр бренда а следовательно монополия цены с большой разницей с ЕС. Да что там все мелкие ресселеры обязаны светить рекомендованые цены что бы не отличались от всяких фокстротов ельдорадо. Иначе тупо не смогут купить этот товар...так вот когда инет магазины поджали начали бороться с Китаем и другими забугровыми инет магазами...