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Міністр фінансів пояснив, для
чого Україні потрібні нові...

Міністр фінансів пояснив, для чого Україні потрібні нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:14

Міністр фінансів пояснив, для чого Україні потрібні нові...

Пропонуємо до обговорення:
Подальший вихід на ринок зовнішніх запозичень полегшить для України повернення існуючих боргів.

Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив, для чого Україні потрібні нові кредити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:05

Я то думал, он что-то новое расскажет... Брать кредиты, что бы погасить кредиты - это очень "правильная" стратегия. Имеющая смысл только в одном случае, если в конечном итоге отдавать ничего не планируют.
pobytt
 
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