Подальший вихід на ринок зовнішніх запозичень полегшить для України повернення існуючих боргів.
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив, для чого Україні потрібні нові кредити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 15:14
Міністр фінансів пояснив, для чого Україні потрібні нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив, для чого Україні потрібні нові кредити.
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:05
Я то думал, он что-то новое расскажет... Брать кредиты, что бы погасить кредиты - это очень "правильная" стратегия. Имеющая смысл только в одном случае, если в конечном итоге отдавать ничего не планируют.
реклама
|