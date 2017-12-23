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Валовий зовнішній борг
України перевищив $117 млрд

Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12345>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:38

Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Національного банку, з початку року валовий зовнішній борг України зріс на 3,26%.

Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:38

Дякуемо панэ презыдэнтэ.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:37

Re: борг

  vitali_kalinin написав:панэ презыдэнтэ

Вин пиде, а борг останеться. Дякуемо.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:44

Re: Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд

  sal написав:Вин пиде, а борг останеться. Дякуемо.

Борг залишиться, але менше, ніж був до нього. Тільки тсс, ватанам про це ні слова, а то у них інфаркт буде...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:43

  lapay написав:
  sal написав:Вин пиде, а борг останеться. Дякуемо.

Борг залишиться, але менше, ніж був до нього. Тільки тсс, ватанам про це ні слова, а то у них інфаркт буде...

Так это чо в НБУ ватаны засели? Врут все? Отпадлюки.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:56

Re: Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд

  vitali_kalinin написав:Так это чо в НБУ ватаны засели?

Це форум не НБУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 21:36

  vitali_kalinin написав: Так это чо в НБУ ватаны засели? Врут все? Отпадлюки.

на 1 января 2014 года долг был всего лишь 140 ярдов, да. сейчас - "вырос" до 117. ужас-ужас :)
Xirss
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 00:22

У США в 15 раз больше и ничего)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 09:48

  antonivs3 написав:У США в 15 раз больше и ничего)

У США экономика в 100500 раз больше.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:06

на 1 января 2014 года долг был всего лишь 140 ярдов, да. сейчас - "вырос" до 117. ужас-ужас :)

На 1/1/2014 кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,35, сейчас 1,18, т.е. евровые долги в долларах автоматически уменьшились на 1/8. То же и с гривневыми внешними долгами - их стоимость в долларах уменьшилась почти в 3,5 раза.
Однако гораздо важнее отношение долга к ВВП. ВВП 13-го - около 180 млрд. долларов, т.е общий внешний долг (государственный+частный) составлял 78% ВВП. В 2017-ом ВВП Украины вряд ли превысит 110 млрд. долларов, т.е. соотношение уже 106%.
Волгарь
 
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