Згідно з даними Національного банку, з початку року валовий зовнішній борг України зріс на 3,26%.
Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:38
Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд.
Додано: Вів 19 гру, 2017 17:37
Re: борг
Додано: Вів 19 гру, 2017 17:44
Re: Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд
Борг залишиться, але менше, ніж був до нього. Тільки тсс, ватанам про це ні слова, а то у них інфаркт буде...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:43
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:56
Re: Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 19 гру, 2017 21:36
Додано: Сер 20 гру, 2017 00:22
У США в 15 раз больше и ничего)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 20 гру, 2017 09:48
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:06
На 1/1/2014 кросс-курс ЕВРО/ДОЛЛАР был 1,35, сейчас 1,18, т.е. евровые долги в долларах автоматически уменьшились на 1/8. То же и с гривневыми внешними долгами - их стоимость в долларах уменьшилась почти в 3,5 раза.
Однако гораздо важнее отношение долга к ВВП. ВВП 13-го - около 180 млрд. долларов, т.е общий внешний долг (государственный+частный) составлял 78% ВВП. В 2017-ом ВВП Украины вряд ли превысит 110 млрд. долларов, т.е. соотношение уже 106%.
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