Олігарх Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах.
Дивися повний текст Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в Альпах - ЗМІ.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:47
Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в...
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Дивися повний текст Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в Альпах - ЗМІ.
Додано: Вів 19 гру, 2017 16:47
добре що поліція,набу,сбу та інші дармоїди неписьменні, а то б беня занедужав і суди за Прихват програв
Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57
Интересно получается, чтобы простому смертному купить несчастную квартиру в ЕС, ему нужно еще до совершения сделки доказать банку легальность происхождения средств. А как укроолигарх решает купить целый поселок, вопросов о легальности средств никто не задает. Только потом, спустя время, начинают чесаться. Как так?
Додано: Вів 19 гру, 2017 17:10
Re: курорти
Хорошей парень. Коломойский.
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