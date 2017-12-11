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Коломойський може відмивати
гроші, купуючи курорти в...

Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:47

Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в...

Пропонуємо до обговорення:
Олігарх Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах.

Дивися повний текст Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в Альпах - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:47

добре що поліція,набу,сбу та інші дармоїди неписьменні, а то б беня занедужав і суди за Прихват програв
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57

Интересно получается, чтобы простому смертному купить несчастную квартиру в ЕС, ему нужно еще до совершения сделки доказать банку легальность происхождения средств. А как укроолигарх решает купить целый поселок, вопросов о легальности средств никто не задает. Только потом, спустя время, начинают чесаться. Как так?
deniska
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:10

Re: курорти

Хорошей парень. Коломойский.
sal
 
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