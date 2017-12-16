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АМКУ радить знову дозволити імпорт електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендує розглянути імпорт електроенергії як альтернативу українській електроенергії, виходячи з економічної доцільност
Дивися повний текст АМКУ радить знову дозволити імпорт електроенергії
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57
Ой а откудажеж это?
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vitali_kalinin
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Додано: Вів 19 гру, 2017 17:00
vitali_kalinin написав:
Ой а откудажеж это?
Что такое, чего ты так боишься? Может тебе какой-нибудь лишнехромосомный форум подсказать, там ты бояться не будешь?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Вів 19 гру, 2017 17:20
"виходячи з економічної доцільності" - какие то термины контрреволюционные... Хмель проходит?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Додано: Вів 19 гру, 2017 17:57
vitali_kalinin написав:
Ой а откудажеж это?
как обычно из РФ
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Тракторист
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Додано: Вів 19 гру, 2017 18:30
Тракторист написав: vitali_kalinin написав:
Ой а откудажеж это?
как обычно из РФ
А какжеж остаточнэ прощавай? Вывсеврете.
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vitali_kalinin
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Додано: Вів 19 гру, 2017 19:09
vitali_kalinin написав: Тракторист написав: vitali_kalinin написав:
Ой а откудажеж это?
как обычно из РФ
А какжеж остаточнэ прощавай? Вывсеврете.
рашкунсы обязаны снабжать нас сырьем. они еще за крым не рассчитались
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Додано: Вів 19 гру, 2017 21:09
Как жаль, что РФ не поставляет электроэнергию в Словакию.
имхо
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cccp30000
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Додано: Вів 19 гру, 2017 21:15
cccp30000 написав:
Как жаль, что РФ не поставляет электроэнергию в Словакию.
Як раз в Словаччині оптова ціна на електроенергію була менше, ніж у нас. Хочете далі купувати по ціні Ахметова ротердам+ - пишіть іще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 19 гру, 2017 21:20
cccp30000 написав:
Как жаль, что РФ не поставляет электроэнергию в Словакию.
Туда поставляем мы. такая печаль....
если бы рашка - они бы уже 20 лет верещали "хахлы варуют наш свет!!! , смерть им!!! "
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yarg
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