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АМКУ радить знову дозволити
імпорт електроенергії

АМКУ радить знову дозволити імпорт електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57

АМКУ радить знову дозволити імпорт електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендує розглянути імпорт електроенергії як альтернативу українській електроенергії, виходячи з економічної доцільност

Дивися повний текст АМКУ радить знову дозволити імпорт електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:57

Ой а откудажеж это?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:00

  vitali_kalinin написав:Ой а откудажеж это?

Что такое, чего ты так боишься? Может тебе какой-нибудь лишнехромосомный форум подсказать, там ты бояться не будешь?
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:20

"виходячи з економічної доцільності" - какие то термины контрреволюционные... Хмель проходит?
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mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:57

  vitali_kalinin написав:Ой а откудажеж это?

как обычно из РФ
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:30

  Тракторист написав:
  vitali_kalinin написав:Ой а откудажеж это?

как обычно из РФ

А какжеж остаточнэ прощавай? Вывсеврете.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 19:09

  vitali_kalinin написав:
  Тракторист написав:
  vitali_kalinin написав:Ой а откудажеж это?

как обычно из РФ

А какжеж остаточнэ прощавай? Вывсеврете.


рашкунсы обязаны снабжать нас сырьем. они еще за крым не рассчитались :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 21:09

Как жаль, что РФ не поставляет электроэнергию в Словакию.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 21:15

Re: АМКУ радить знову дозволити імпорт електроенергії

  cccp30000 написав:Как жаль, что РФ не поставляет электроэнергию в Словакию.

Як раз в Словаччині оптова ціна на електроенергію була менше, ніж у нас. Хочете далі купувати по ціні Ахметова ротердам+ - пишіть іще. :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 21:20

  cccp30000 написав:Как жаль, что РФ не поставляет электроэнергию в Словакию.


Туда поставляем мы. такая печаль....

если бы рашка - они бы уже 20 лет верещали "хахлы варуют наш свет!!! , смерть им!!! "
yarg
 
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