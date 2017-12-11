Підприємство випустило і переробило 1624,7 тисячі тонн солі.
Дивися повний текст «Артемсіль» стала більше заробляти і збільшила зарплату.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 17:12
«Артемсіль» стала більше заробляти і збільшила зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Артемсіль» стала більше заробляти і збільшила зарплату.
Додано: Вів 19 гру, 2017 17:12
Это только у нас могут платить 400$ (в среднем, т.е если вычесть зарплату руководства приближенных к руководству , выйдет что много кому получается меньше) и при этом хвастаться какие слаженные и успешные.
Вполне могли бы наладить производство мелких пачек с привлекательной упаковке.
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