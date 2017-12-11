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«Артемсіль» стала більше
заробляти і збільшила зарплату

«Артемсіль» стала більше заробляти і збільшила зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:12

«Артемсіль» стала більше заробляти і збільшила зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Підприємство випустило і переробило 1624,7 тисячі тонн солі.

Дивися повний текст «Артемсіль» стала більше заробляти і збільшила зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 17:12

Это только у нас могут платить 400$ (в среднем, т.е если вычесть зарплату руководства приближенных к руководству , выйдет что много кому получается меньше) и при этом хвастаться какие слаженные и успешные.
Вполне могли бы наладить производство мелких пачек с привлекательной упаковке.
ssnet
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