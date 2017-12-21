Під час офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Португалії була досягнута домовленість про відновлення прямих авіарейсів між Києвом та Лісабоном.
Дивися повний текст Україна домовилася з Португалією про пряме авіасполучення.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 18:00
Україна домовилася з Португалією про пряме авіасполучення
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Дивися повний текст Україна домовилася з Португалією про пряме авіасполучення.
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:00
а какое отношение к этому имеет порошенко? решение о данном рейсе было принято полгода назад без его участия, причём частной венгерской компанией...
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