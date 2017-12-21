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Україна домовилася з Португалією
про пряме авіасполучення

Україна домовилася з Португалією про пряме авіасполучення
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:00

Україна домовилася з Португалією про пряме авіасполучення

Пропонуємо до обговорення:
Під час офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Португалії була досягнута домовленість про відновлення прямих авіарейсів між Києвом та Лісабоном.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:00

а какое отношение к этому имеет порошенко? решение о данном рейсе было принято полгода назад без его участия, причём частной венгерской компанией...
Тракторист
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