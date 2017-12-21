Про це повідомляє AltCoin.
Дивися повний текст На криптовалютном ринку зафіксували новий рекорд.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 18:19
На криптовалютном ринку зафіксували новий рекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На криптовалютном ринку зафіксували новий рекорд.
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:19
Божечки-кошечки, начали про токены и альты. Непонятна выборка токенов и альтов, ибо указанные токены- за сутки качелятся много раз. Проще смотреть суточные, вот ссылка: https://coinmarketcap.com/gainers-losers/
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