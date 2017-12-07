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Китайський виробник електромобілів
представив конкурента...

Китайський виробник електромобілів представив конкурента...
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:51

Китайський виробник електромобілів представив конкурента...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Bloomberg.

Дивися повний текст Китайський виробник електромобілів представив конкурента Tesla (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:51

С какой радости это названо "конкурентом Теслы"? Только потому, что это электромобиль?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 23:30

Re: Китайський виробник електромобілів представив конкурента

После десяти лет "убийц айфона" началась эра "убийц теслы"...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 23:42

Kripo сяоми по количеству тел обогнал ейпл) так что все ок.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 00:03

  Nickmess написав:Kripo сяоми по количеству тел обогнал ейпл) так что все ок.


да, да, да... а сколько тел сделала нокиа... хотя о покойниках только хорошее... конечно, все с нетерпением ждут презентацию ксiаоми, а сaмсунг старательно слизывает его дизайн и выпускает смешные ролики. :lol: у аппла прибыль в год больше всей капитализации ксиаоми, нашел помойку... :wink: ох, убийцы из китая...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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