Про це пише Bloomberg.
Дивися повний текст Китайський виробник електромобілів представив конкурента Tesla (відео).
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Додано: Вів 19 гру, 2017 18:51
Китайський виробник електромобілів представив конкурента...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайський виробник електромобілів представив конкурента Tesla (відео).
Додано: Вів 19 гру, 2017 18:51
С какой радости это названо "конкурентом Теслы"? Только потому, что это электромобиль?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 19 гру, 2017 23:30
Re: Китайський виробник електромобілів представив конкурента
После десяти лет "убийц айфона" началась эра "убийц теслы"...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Сер 20 гру, 2017 00:03
да, да, да... а сколько тел сделала нокиа... хотя о покойниках только хорошее... конечно, все с нетерпением ждут презентацию ксiаоми, а сaмсунг старательно слизывает его дизайн и выпускает смешные ролики. у аппла прибыль в год больше всей капитализации ксиаоми, нашел помойку... ох, убийцы из китая...
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
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