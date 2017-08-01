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У Порошенка є два протеже на
посаду голови Нацбанку -...

У Порошенка є два протеже на посаду голови Нацбанку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 20:46

У Порошенка є два протеже на посаду голови Нацбанку -...

Пропонуємо до обговорення:
Голова української держави планує 21 грудня внести до парламенту подання на призначення нового голови НБУ

Дивися повний текст У Порошенка є два протеже на посаду голови Нацбанку - Луценко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 20:46

Особенно понравилось "народный депутат, жена Генпрокурора, Ирина Луценко". Это супер - должностная квалификация - жена Генпрокурора, Ирина Луценко. Апладирую стоя!
nacik67
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 20:55

Без вариантов опять будет какой-нибудь "кум-брат-сват" или подельник в отмывании денег. По компетенциям никто не будет выбирать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 23:48

  Вкладчик1234 написав:Без вариантов опять будет какой-нибудь "кум-брат-сват" или подельник в отмывании денег. По компетенциям никто не будет выбирать


серьезно ?
А кто же тот достойный , который по компетенциям ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 00:47

  Вкладчик1234 написав:Без вариантов опять будет какой-нибудь "кум-брат-сват" или подельник в отмывании денег. По компетенциям никто не будет выбирать


Единственным кандидатом на пост главы Национального банка Украины сейчас является исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил журналистам народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко

Компетентный товарищ. Соратник и зам лерки-$200
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:12

  sal написав:
  yarg написав:кто же тот достойный , который по компетенциям ?

  yarg написав:У меня уже несколько знакомых работали на госслужбе - максимум пол-года в каком-то министерстве. успели почитать должностную инструкцию , написанную лет 20 назад, познакомится с коллегами , попытатся понять - что вообще делать-то. Все.

Какая компетенция?! дай Бог инструкцию осилить "новым специалистам"


ну , ваших спецов , подписывающих договора с "лыжными инструкторами" мы уже видели.

Я кстати писал не о том что происходит сейчас. Я писал о периоде лет 15 назад. Что сейчас - я не знаю. Хотя могу догадатся что поменялось мало. :mrgreen:
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:20

УБРР объявил о вакансиях, может все кандидаты туда побежали, а не в НБУ и Приват?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:30

Re: на посаду голови

  Деньги написав:может все кандидаты туда побежали, а не в НБУ и Приват

у Порошенко есть кандидаты (2). Луценко же сказала (а она жена генпрокурора).
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:58

yarg
ВОРушилин! - неожиданно? - зато компетентный подельник
PV
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:28

  PV написав:yarg
ВОРушилин! - неожиданно? - зато компетентный подельник


это ваша версия "достойного" ? забавно.
yarg
 
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