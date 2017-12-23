Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Мінфін оцінює лотерейний ринок в Україні до $1 млрд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2017 21:48
Мінфін оцінює лотерейний ринок в Україні до $1 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін оцінює лотерейний ринок в Україні до $1 млрд.
Додано: Вів 19 гру, 2017 21:48
Министерство финансов оценивает лотерейный рынок в Украине в 1 млрд долларов.
Аналитическая система YouControl оценивает лотерейный рынок в Украине в 1 млрд гривен.
реклама
|