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Близько 30 за долар:
міністр фінансів назвав...

Близько 30 за долар: міністр фінансів назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 08:06

Близько 30 за долар: міністр фінансів назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Близько 30 за долар: міністр фінансів назвав реалістичним курс гривні, закладений у держбюджет.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 08:06

Прогресс керманичей на лицо
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:18

Re: 30

в этом году?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:12

хорошо что предупредил, будем поднимать, нет смысла грн держать...
kentavr
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:20

  sal написав:в этом году?

Что в этом? В 2018
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:57

  kentavr написав:хорошо что предупредил, будем поднимать, нет смысла грн держать...

Сейчас то смысла нет, а в августе - то обязательно
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:34

нравятся мне наши начальники - сначала курс в бюджет закладывают с учетом девальвации гривны, затем будут пенять на невидимую руку рынка. Потом уволят очередного главу НБУ за несоответствие, и вроде всем стало хорошо. Хреново, что "мэстным экспэрдам файнанс.уа" малину всю портят - те то в спорах про зарплаты и пэнсии закладывали 26-27.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:03

  kentavr написав:хорошо что предупредил, будем поднимать, нет смысла грн держать...


Ріст то всього на 7% за рік виходить від сьогоднішнього. На депозиті в гривнях можна більше заробити.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:04

  socioniktest написав: Ріст то всього на 7% за рік виходить від сьогоднішнього. На депозиті в гривнях можна більше заробити.

Заробити? Тоді як інфляція 50%!
Иешуа Ганоцри
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:12

  Иешуа Ганоцри написав: Заробити? Тоді як інфляція 50%!

В точку!!!
сова
 
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