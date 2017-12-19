|
|
|
Близько 30 за долар: міністр фінансів назвав...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 08:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Близько 30 за долар: міністр фінансів назвав реалістичним курс гривні, закладений у держбюджет
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 78909
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 08:06
Прогресс керманичей на лицо
-
andrey743
-
-
- Повідомлень: 775
- З нами з: 15.02.14
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:18
в этом году?
-
sal
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:12
хорошо что предупредил, будем поднимать, нет смысла грн держать...
-
kentavr
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 21.11.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:20
sal написав:
в этом году?
Что в этом? В 2018
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2552
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:57
kentavr написав:
хорошо что предупредил, будем поднимать, нет смысла грн держать...
Сейчас то смысла нет, а в августе - то обязательно
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2552
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:34
нравятся мне наши начальники - сначала курс в бюджет закладывают с учетом девальвации гривны, затем будут пенять на невидимую руку рынка. Потом уволят очередного главу НБУ за несоответствие, и вроде всем стало хорошо. Хреново, что "мэстным экспэрдам файнанс.уа" малину всю портят - те то в спорах про зарплаты и пэнсии закладывали 26-27.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 660
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 15:03
kentavr написав:
хорошо что предупредил, будем поднимать, нет смысла грн держать...
Ріст то всього на 7% за рік виходить від сьогоднішнього. На депозиті в гривнях можна більше заробити.
-
socioniktest
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:04
socioniktest написав:
Ріст то всього на 7% за рік виходить від сьогоднішнього. На депозиті в гривнях можна більше заробити.
Заробити? Тоді як інфляція 50%!
-
Иешуа Ганоцри
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 19.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:12
Иешуа Ганоцри написав:
Заробити? Тоді як інфляція 50%!
В точку!!!
-
сова
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|