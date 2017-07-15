RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацполіцію визначено як
Національне бюро Інтерполу

Нацполіцію визначено як Національне бюро Інтерполу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 08:28

Нацполіцію визначено як Національне бюро Інтерполу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України визначив Національну поліцію як Національне бюро Інтерполу. Про це йдеться в постанові уряду №968 від 13 грудня, опублікованій на сайті Кабміну.

Дивися повний текст Нацполіцію визначено як Національне бюро Інтерполу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 08:28

недоречна назва та й на фін цього бюрократичного реверансу не має бути
noyesnoyes
 
Повідомлень: 171
З нами з: 29.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: в Україні з'явиться бюро фінансової безпеки
R2 » П'ят 01 гру, 2017 16:19
7 451
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 гру, 2017 13:54
warlamp
Визначено смартфони, які найбільше продавалися в першій...
R2 » Пон 16 жов, 2017 14:08
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 14:08
swan forever
Майже мільярд гривень "грошей Януковича" піде на Нацполіцію 1, 2
R2 » П'ят 14 лип, 2017 21:07
12 990
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лип, 2017 23:01
nap_qwerty
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.