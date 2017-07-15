Кабінет міністрів України визначив Національну поліцію як Національне бюро Інтерполу. Про це йдеться в постанові уряду №968 від 13 грудня, опублікованій на сайті Кабміну.
Дивися повний текст Нацполіцію визначено як Національне бюро Інтерполу.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 08:28
Нацполіцію визначено як Національне бюро Інтерполу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіцію визначено як Національне бюро Інтерполу.
Додано: Сер 20 гру, 2017 08:28
недоречна назва та й на фін цього бюрократичного реверансу не має бути
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