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Андрій Попов: гроші всім. До
чого призведе збільшення...

Андрій Попов: гроші всім. До чого призведе збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:04

Андрій Попов: гроші всім. До чого призведе збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Петро Порошенко нещодавно заявив, що мінімальна заробітна плата (МЗП) в Україні може скласти 4 100 грн вже в 2018 році.

Дивися повний текст Андрій Попов: гроші всім. До чого призведе збільшення "мінімалки" до 4 100 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:04

Уважаемый автор сможет сделать анализ на год или два, если оставить все как есть, на 3200 грн.?
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