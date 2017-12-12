Петро Порошенко нещодавно заявив, що мінімальна заробітна плата (МЗП) в Україні може скласти 4 100 грн вже в 2018 році.
Дивися повний текст Андрій Попов: гроші всім. До чого призведе збільшення "мінімалки" до 4 100 гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:04
Андрій Попов: гроші всім. До чого призведе збільшення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Попов: гроші всім. До чого призведе збільшення "мінімалки" до 4 100 гривень.
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:04
Уважаемый автор сможет сделать анализ на год или два, если оставить все как есть, на 3200 грн.?
реклама
|